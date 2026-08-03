Turniej WTA 125 w Warszawie. Które Polki awansowały?

Polki awansują do kolejnej rundy

W poniedziałek, 3 sierpnia 2026 roku, rozegrano pierwsze mecze turnieju WTA 125 Warsaw T-Mobile Polish Open. Katarzyna Kawa zmierzyła się z Czeszką Lindą Fruhvirtovą, pokonując ją 4:6, 6:4, 7:6 (7-5). Martyna Kubka wygrała z Serbką Teodorą Kostović 7:6 (7-3), 2:6, 6:1, zapewniając sobie awans.

W starciu dwóch reprezentantek Polski Weronika Falkowska pewnie pokonała Amelię Paszun wynikiem 6:0, 6:2. Z warszawskim turniejem pożegnała się również doświadczona Urszula Radwańska, co wyeliminowało ją z dalszej rywalizacji w 1. rundzie.

Z kim zagrają we wtorek?

We wtorek rywalizacja przeniesie się na korty przy Myśliwieckiej. Weronika Ewald zmierzy się z litewską tenisistką Justine Mikulskyte. Linda Klimovicova zagra przeciwko Bułgarce Elizarze Janewie, a Zuzanna Pawlikowska stanie do walki z Lią Karatanczewą, również reprezentującą Bułgarię.

Marcelina Podlińska podejmie Czeszkę Vendulę Valdmannovą. Oprócz rywalizacji w singlu, Polki zaprezentują się także w zmaganiach deblowych. Kibice mogą liczyć na kolejne emocje podczas stołecznego turnieju.