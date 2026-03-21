Max Verstappen na Nurburgringu. Jakie marzenie wreszcie spełni Holender?

Max Verstappen jedzie na Nurburgring

Czterokrotny mistrz świata Formuły 1, Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull, wystartuje w nadchodzącą niedzielę w 4-godzinnym wyścigu na legendarnym torze Nurburgring. To wydarzenie stanowi kluczowy element jego przygotowań do startu w prestiżowym wyścigu 24-godzinnym, zaplanowanym na maj. Znany ze swojego zamiłowania do różnych kategorii motorsportu, Verstappen tym razem zasiądzie za kierownicą Mercedesa AMG GT3 w najwyższej kategorii SP9.

Wyścig 24-godzinny odbędzie się w sobotę 16 maja, idealnie w przerwie między wyścigami F1 o Grand Prix w Miami i Kanadzie. Co ciekawe, 4-godzinne zmagania były pierwotnie planowane na poprzedni weekend, ale zostały specjalnie przełożone, aby Holender mógł wziąć udział po swoim występie w Grand Prix Chin. Ta elastyczność organizatorów podkreśla status kierowcy i jego zaangażowanie.

Dlaczego Helmut Marko zabraniał startów?

Max Verstappen od lat planował starty w wyścigach długodystansowych w Niemczech, ale te aspiracje były konsekwentnie blokowane przez ówczesnego szefa doradców ekipy Red Bulla, Helmuta Marko. Marko kategorycznie zabronił Holendrowi udziału, kierując się obawami o jego bezpieczeństwo na tak wymagającym torze. Dopiero teraz, gdy Marko przeszedł na emeryturę z końcem grudnia 2025 roku, Verstappen może zrealizować swoje długo wyczekiwane marzenie.

Tor Nurburgring, powszechnie nazywany „Zielonym Piekłem”, jest uważany za jeden z najtrudniejszych obiektów w światowym motorsporcie. Pozwala on na osiąganie bardzo dużych prędkości, co jest szczególnie istotne w wyścigach długodystansowych i GT. Były doradca Red Bulla ujawnił, że Verstappen miał kiedyś jeszcze bardziej ambitny, a zarazem ryzykowny pomysł – przejazd bolidem Formuły 1 po tym legendarnym torze.

"To było dla mnie zbyt niebezpieczne, dlatego położyłem temu kres i zabroniłem mu wtedy takich startów" - przy priznał Marko.

Rola Helmuta Marko w karierze Verstappena

Helmut Marko był kluczową postacią, która ukształtowała karierę Maxa Verstappena. To właśnie on przygotował Holendra do tego, by w wieku zaledwie 17 lat zadebiutował w Formule 1 w 2015 roku, stając się najmłodszym kierowcą w historii tej dyscypliny. Marko doprowadził również Verstappena do czterech tytułów mistrza świata, co potwierdza jego nieoceniony wkład.

Po odejściu Helmuta Marko na emeryturę, Max Verstappen publicznie wyraził swoją wdzięczność, zamieszczając wzruszający wpis na Instagramie. Podkreślił w nim wspólną drogę do sukcesów i niezachwianą wiarę doradcy w jego umiejętności. Ta relacja była fundamentalna dla osiągnięć młodego mistrza.

„Dziękuję, Helmut” – napisał Verstappen na Instagramie po odejściu Marko na emeryturę. „Osiągnęliśmy razem wszystko, o czym marzyliśmy. Jestem na zawsze wdzięczny za Twoją wiarę we mnie”.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.