Manchester United zmierzy się z Milanem w Polsce. Gwiazdy zagrają na Tarczyński Arenie

Wydarzenie odbędzie się pod szyldem Super Meczu. Zespół "Czerwonych Diabłów" sprawdzi swoje siły w konfrontacji z drużyną Rossonerich. Obie utytułowane marki posiadają ogromną rzeszę sympatyków na całym globie, a w Polsce również nie brakuje ich oddanych fanów.

Wszystko wskazuje na to, że spotkanie to będzie kluczowym etapem budowania formy obu zespołów przed nadchodzącymi rozgrywkami. Z uwagi na mistrzostwa świata w Ameryce Północnej, które kończą się dopiero 19 lipca, europejskie ligi wznowią zmagania ze sporym opóźnieniem. Zmagania w angielskiej Premier League oraz włoskiej Serie A rozpoczną się dopiero 22 sierpnia. Pojedynek pomiędzy Manchesterem United a Milanem najprawdopodobniej przyciągnie na murawę najmocniejsze zestawienia obu ekip, ponieważ odbędzie się dosłownie na finiszu okresu przygotowawczego.

W zbliżającym się sezonie drużyna z Anglii ponownie zamelduje się w elitarnych rozgrywkach Ligi Mistrzów, natomiast mediolańczycy zaprzepaścili tę szansę wpadką w finałowej kolejce. Na San Siro można spodziewać się prawdziwego trzęsienia ziemi. Obecnie sympatykom Milanu ciężko przewidzieć, jak będzie prezentować się kadra ich zespołu, zarówno w kontekście pierwszego szkoleniowca, jak i samych zawodników wybiegających na boisko.

Bilety na Manchester United - AC Milan we Wrocławiu. Gdzie kupić wejściówki na Super Mecz?

Hitowe starcie zaplanowano na 15 sierpnia, a areną zmagań będzie Tarczyński Arena we Wrocławiu. Wejściówki na ten pojedynek są dostępne do nabycia za pośrednictwem witryny internetowej www.supermecz.pl.

– Cieszymy się, że możemy ponownie wrócić z formatem SUPER MECZ. Dopilnowaliśmy każdego szczegółu – od nowoczesnej realizacji telewizyjnej po wyjątkowe doświadczenia stadionowe dla kibiców. Zaprojektowaliśmy również specjalne trofeum, które trafi do zwycięzcy spotkania. Fakt, że udało nam się sprowadzić do Wrocławia tak prestiżowe kluby, pokazuje, że Polska jest gotowa na organizację największych wydarzeń sportowych na świecie. Wspólnie z naszymi partnerami chcemy dopisać kolejny piękny rozdział do historii europejskiej piłki właśnie tutaj, we Wrocławiu – mówi Tomasz Rachwał, organizator projektu SUPER MECZ.

– Cieszymy się, że zakończymy nasze przedsezonowe tournée właśnie we Wrocławiu, meczem z AC Milan. Mamy już potwierdzone spotkania w sześciu krajach i pięciu fantastycznych miastach. Wszystkie te mecze zapewnią nam odpowiednie przygotowanie do sezonu 2026/27, a jednocześnie będą doskonałą okazją do spotkania z naszymi niesamowitymi kibicami w całej Europie. Ich wsparcie będzie niezwykle ważne w budowaniu odpowiedniego rozpędu przed nowymi rozgrywkami – mówi Jason Wilcox, Dyrektor Sportowy Manchesteru United.