Maja Chwalińska wróciła do Polski i zachwyciła! Tylko spójrz. Mało kto znał ją z tej strony

Polka zyskała gigantyczną popularność od razu po fantastycznym występie w Roland Garros.

Zawodniczka musi obecnie oswoić się z ogromnym zainteresowaniem mediów i zupełnie nowym statusem.

Podczas ostatnich występów Chwalińska zaprezentowała się zarówno w pełnym makijażu, jak i w codziennym stroju podczas porannego programu telewizyjnego.

Maja Chwalińska po powrocie z Roland Garros. Tenisistka olśniewa w nowym wydaniu

Niezwykła ścieżka 24-letniej tenisistki w turnieju Roland Garros przypomina wciągający scenariusz filmowy. Wcześniej Polka nie zdołała przebić się do czołowej setki rankingu WTA i wystąpiła zaledwie w dwóch imprezach wielkoszlemowych, a teraz jako pierwsza kwalifikantka w dziejach dotarła aż do decydującego starcia na kortach imienia Rolanda Garrosa. Mimo przegranej w finałowym meczu zdobyła serca kibiców, a jej dotychczasowa rzeczywistość uległa całkowitej transformacji i nabrała zawrotnego tempa. Widać to doskonale po gigantycznym zainteresowaniu, z którym spotkała się od razu po wylądowaniu w ojczyźnie.

Maja Chwalińska we łzach po powrocie do kraju. Zobaczyła, co zrobiono dla niej w rodzinnym mieście!

Na warszawskim lotnisku czekały na nią tłumy wiernych sympatyków. Niedługo po gorącym powitaniu reprezentantka Polski wzięła udział w oficjalnej rozmowie z przedstawicielami prasy, gdzie jej niezwykle staranny i wyrazisty makijaż przygotowany przez Izabelę Janiszewską-Pietrzak spotkał się z ogromnym uznaniem. Jeszcze niecały miesiąc temu nikt nie mógł spodziewać się tak potężnej fali komplementów pod adresem zawodniczki z naszego kraju. To jednak nie był wcale koniec jej medialnych obowiązków, ponieważ już kilkanaście godzin później gwiazda znów stanęła przed obiektywami kamer.

Kolejnego dnia rano Chwalińska pojawiła się w studiu programu „Dzień Dobry TVN”. Przed kamerami tego popularnego formatu telewizyjnego zaprezentowała się widzom w zdecydowanie bardziej swobodnym oraz naturalnym wydaniu. Miejsce stroju sportowego zajęły szerokie spodnie dżinsowe połączone z dopasowaną koszulką polo. Efekty tej wizerunkowej przemiany można obejrzeć na fotografiach dokumentujących jej pierwsze wystąpienia po powrocie do Polski.