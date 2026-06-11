Magda Linette w ćwierćfinale w 's-Hertogenbosch. Zobacz kolejną rywalkę

Zdecydowane zwycięstwo polskiej tenisistki

Magda Linette, zajmująca 60. miejsce w światowym rankingu, bardzo dobrze rozpoczęła czwartkowy pojedynek. Poznanianka zdobyła dwa szybkie przełamania. Zbudowała bezpieczną przewagę i prowadziła w pierwszym secie już 5:0. Jej przeciwniczką była 17-letnia Mia Pohankova, plasująca się na 280. pozycji w zestawieniu WTA. Słowaczka zdołała po serwisie Polki wygrać wszystkie piłki i doprowadzić do stanu 5:2.

Doświadczona zawodniczka zamknęła pierwszą partię przy drugim setbolu. W drugiej odsłonie mistrzyni ubiegłorocznego juniorskiego Wimbledonu również miała niewiele argumentów. Całe spotkanie zakończyło się po godzinie i 22 minutach rywalizacji. Doświadczenie 34-letniej Polki okazało się decydujące w wielu sytuacjach na trawiastym korcie. Był to pierwszy w karierze bezpośredni pojedynek obu tenisistek.

Z kim Magda Linette zagra w ćwierćfinale?

W kolejnej rundzie turnieju przeciwniczką Polki będzie Zeynep Sonmez. Reprezentantka Turcji zajmuje obecnie 67. miejsce w światowej klasyfikacji. Sonmez awansowała do najlepszej ósemki po tym, jak jej rywalka skreczowała. Anastazja Potapowa, reprezentująca Austrię i rozstawiona z numerem piątym, wycofała się z gry. Do momentu przerwania meczu Turczynka prowadziła zdecydowanie 6:1, 2:0.

Zwyciężczyni jest jedyną reprezentantką naszego kraju grającą w Holandii w turnieju singlowym. W zmaganiach deblowych na trawiastych kortach brała udział Katarzyna Piter. Polka występowała w parze z Czeszką Anną Siskovą i w czwartek rozegrały swój mecz. Tenisistki przegrały w ćwierćfinale, a lepsze okazały się Japonka Eri Hozumi oraz Tajwanka Fang-Hsien Wu, triumfując 5:7, 6:0, 7-10.