Magda Linette odpada z turnieju WTA Miami w deblu. Kto wyeliminował polski duet?

Linette i Li kończą udział w deblu

Magda Linette, reprezentująca Polskę, oraz jej deblowa partnerka Ann Li ze Stanów Zjednoczonych, zakończyły swój udział w turnieju WTA 1000 w Miami na pierwszej rundzie. Ich przeciwniczkami były Amerykanka Jessica Pegula oraz Australijka Storm Hunter. Mecz zakończył się wynikiem 2:6, 2:6 na korzyść rywalek, co oznaczało szybkie pożegnanie z rozgrywkami. Polsko-amerykański duet nie zdołał znaleźć sposobu na doświadczone tenisistki, które pewnie kontrolowały przebieg obu setów. To rozczarowujący start w prestiżowym turnieju.

Zwycięstwo Jessiki Peguli i Storm Hunter zapewniło im awans do drugiej rundy turnieju deblowego w Miami. Tam zmierzą się z rosyjską tenisistką Mirrą Andriejewą oraz Kanadyjką Victorią Mboko. Mecz ten zapowiada się jako kolejne interesujące starcie w drabince debla. Turniej WTA 1000 w Miami to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu tenisowym, przyciągające czołowe zawodniczki z całego świata. Dla duetu Pegula/Hunter jest to szansa na dalsze umocnienie swojej pozycji.

Jak Polki wypadły w singlu?

Magda Linette w turnieju w Miami występowała także w grze pojedynczej, gdzie zaprezentowała się z nieco lepszej strony. W drugiej rundzie sensacyjnie wyeliminowała drugą rakietę turnieju, rodaczkę Igę Świątek, co było jednym z największych zaskoczeń całej imprezy. Niestety, jej droga w singlu zakończyła się w trzeciej rundzie, gdzie musiała uznać wyższość Alexandry Eali z Filipin. Pomimo porażki, zwycięstwo nad Świątek pozostawiło pozytywne wrażenie. To świadczy o jej potencjale.

Inna polska tenisistka, Magdalena Fręch, również brała udział w turnieju singlowym w Miami. Jej przygoda z turniejem była jednak bardzo krótka, gdyż odpadła już w pierwszej rundzie. Fręch przegrała swoje spotkanie z amerykańską zawodniczką McCartney Kessler. To oznacza, że obie polskie tenisistki pożegnały się z turniejem w grze pojedynczej na wczesnych etapach. Wyniki te pokazują, jak wymagające są rozgrywki na tym szczeblu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.