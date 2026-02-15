Łyżwiarstwo szybkie na Igrzyskach 2026. Sensacyjne rozstrzygnięcia w finale 500 m kobiet

Triumf Femke Kok na 500 m

Femke Kok, uznawana za najlepszą zawodniczkę Pucharu Świata w tym sezonie, potwierdziła swoją dominację, zdobywając złoty medal olimpijski. Holenderka, będąca rekordzistką świata na tym dystansie, utrzymała swoją dwuletnią serię zwycięstw, ustanawiając jednocześnie nowy **rekord olimpijski z czasem 36,49 sekundy**. Tym samym została pierwszą holenderską panczenistką, która wywalczyła złoto olimpijskie na 500 m.

Srebrny medal zdobyła rodaczka Kok, Jutta Leerdam, która była wolniejsza o 0,66 sekundy od zwyciężczyni. Jej tytuł wicemistrzowski jest uznawany za pewną niespodziankę w tej konkurencji. Brązowy krążek, zaledwie 0,78 sekundy za Femke Kok, wywalczyła Japonka Miho Takagi. Jej medal jest także sporym zaskoczeniem, ponieważ Azjatka **rzadko startowała ostatnio w tej konkurencji**, choć na igrzyskach w Pekinie była wicemistrzynią.

Jak Polki wypadły na 500 m?

Wśród 29 zawodniczek na starcie zimowych igrzysk w Mediolanie stanęły trzy reprezentantki Polski. Największe nadzieje na medal wiązano z Kajem Ziomek-Nogal, która jest drugą łyżwiarką klasyfikacji Pucharu Świata i aktualną mistrzynią Europy. Ziomek-Nogal zajęła ostatecznie wysokie szóste miejsce, notując stratę **0,90 sekundy do złotej medalistki Femke Kok**. Przed nią uplasowały się jeszcze Włoszka Serena Pergher oraz złota medalistka z Pekinu, Amerykanka Erin Jackson.

"Liczyłam na medal, ale to jest sport" - powiedziała Eurosportowi.

Erin Jackson jest znana wśród kibiców z nietypowej, podpartej pozycji startowej, co często wyróżnia ją na torze. Pozostałe polskie panczenistki również zaprezentowały się w Mediolanie podczas igrzysk. Rekordzistka kraju, **Andżelika Wójcik, zajęła jedenaste miejsce z czasem 37,91 sekundy**, dzieląc tę pozycję z Ying-Chu Chen z Tajwanu. Debiutantka Martyna Baran uplasowała się na 17. pozycji, uzyskując wynik 38,15 sekundy.

