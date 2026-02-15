Lech Poznań prowadzi z Piastem Gliwice. Czy utrzymają przewagę w Ekstraklasie?

Błyskawiczne prowadzenie Lecha Poznań

W spotkaniu Ekstraklasy, które odbywa się na stadionie w Poznaniu, Lech Poznań szybko objął prowadzenie nad drużyną Piasta Gliwice. Gospodarze zaprezentowali ofensywny styl gry od pierwszych minut, co przełożyło się na efektywne wykorzystanie sytuacji bramkowych. Pierwsza połowa spotkania dostarczyła kibicom wielu wrażeń, sygnalizując dynamiczny przebieg rywalizacji. Sędzią głównym tego meczu jest Wojciech Myć z Lublina, który czuwał nad przestrzeganiem zasad gry.

Na tablicy wyników szybko pojawiły się dwie bramki na korzyść gospodarzy, co zaskoczyło obronę Piasta. Znakomita skuteczność ofensywna Lecha Poznań pozwoliła im na kontrolę przebiegu gry w początkowej fazie. To wczesne prowadzenie może mieć kluczowe znaczenie dla dalszych losów tego ligowego starcia. Zespoły zeszły na przerwę przy wyraźnym prowadzeniu „Kolejorza”, co stawia Piast w trudnej sytuacji.

Kto zdobył bramki dla Kolejorza?

Pierwsza bramka dla Lecha Poznań padła już w dziesiątej minucie spotkania, kiedy to Ali Gholizadeh skutecznie wpisał się na listę strzelców. Irański pomocnik wykorzystał błąd w ustawieniu obrony gości, zapewniając swojej drużynie wczesne objęcie prowadzenia w meczu. Jego precyzyjne uderzenie dało sygnał do dalszej ofensywy ze strony poznańskiego zespołu. Bramka Gholizadeha wpłynęła na dynamikę meczu, zmuszając Piasta do zmiany taktyki.

Niedługo po pierwszym golu, zaledwie w trzynastej minucie, Hiszpan Pablo Rodriguez podwyższył wynik na 2:0. To szybkie podwojenie przewagi Lecha Poznań zaskoczyło Piasta Gliwice, który nie zdążył jeszcze zareagować na poprzednią stratę. Błyskawiczne akcje Lecha świadczyły o ich determinacji i przygotowaniu do tego ważnego meczu Ekstraklasy. Wynik do przerwy 2:0 stawia „Kolejorza” w komfortowej sytuacji przed drugą połową.

