Grand Prix Australii Formuły 1. Nieoczekiwany triumf i sensacyjny pech rywala?

George Russell triumfuje w Grand Prix Australii

Brytyjczyk George Russell odniósł zwycięstwo w niedzielnym wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Australii, inaugurującym tegoroczny sezon mistrzostw świata. Kierowca zespołu Mercedes wyprzedził swojego partnera z ekipy, Włocha Andreę Kimiego Antonellego, zapewniając stajni dublet. Trzecie miejsce na podium wywalczył Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, udowadniając konkurencyjność czerwonych bolidów na torze Albert Park.

Siedmiokrotny mistrz świata, Brytyjczyk Lewis Hamilton, uplasował się na czwartej pozycji, tocząc zaciętą walkę o podium, choć do Ferrari przejdzie dopiero w 2025 roku. Obrońca tytułu, Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, zajął piąte miejsce, a czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla finiszował szósty, mimo trudności w kwalifikacjach. Dla Russella było to szóste zwycięstwo w karierze, po triumfie w Singapurze w 2025 roku. W obecnym sezonie w mistrzostwach świata rywalizują 22 kierowców z 11 zespołów w 24 rundach.

Jak przebiegała rywalizacja po wypadku Piastriego?

Wyścig rozpoczął się pechowo dla Oscara Piastriego z McLarena, który liczył na dobry występ przed własną publicznością. Australijczyk, na 40 minut przed startem, podczas okrążenia zapoznawczego na torze Albert Park, rozbił bolid na wyjściu z czwartego zakrętu. Wpadł w poślizg i uderzył w barierę, uszkadzając prawe przednie koło, przednie skrzydło oraz przód samochodu, co wykluczyło go z rywalizacji.

Później Piastri wyjaśnił, że panowanie nad samochodem stracił z powodu nagłego wzrostu mocy silnika, spowodowanego przez elektryczny układ napędowy. Powiedział: "Nie byłem na to przygotowany, dlatego nie zareagowałem". Startujący z piątego pola Piastri był jednym z wielu, którzy mieli problemy z nową procedurą startową, podobnie jak Antonelli, który zaspał i spadł z drugiego miejsca kwalifikacji na siódmą lokatę.

"Nie byłem na to przygotowany, dlatego nie zareagowałem" - mówił po wyścigu Piastri, który miał startować z piątego pola.

Zwroty akcji i problemy techniczne w Melbourne

Początek wyścigu przyniósł atak Leclerca, który tuż po starcie wyprzedził zdobywcę pole position Russella, a Hamilton jechał trzeci. Testy F1 w Bahrajnie, gdzie kierowcy Mercedesa pokazali świetną formę, okazały się nieprzypadkowe, gdyż Russell szybko wyszedł na prowadzenie, a Antonelli zaczął odrabiać straty. Doskonale spisywał się Max Verstappen, który po problemach w kwalifikacjach startował z 20. pola i po dziesięciu okrążeniach był już dziewiąty.

Po serii zmian opon, na czele znalazła się dwójka Mercedesa, Russell i Antonelli, utrzymując prowadzenie do mety, mimo chwilowego objęcia pierwszej pozycji przez kierowców Ferrari. Zespół Aston Martin miał poważne problemy techniczne w Melbourne, a Fernando Alonso i Lance Stroll wycofali się z wyścigu z powodu drgań silnika Hondy. Do mety nie dojechali także m.in. Fin Valtteri Bottas z Cadillaca i Niemiec Nico Huelkenberg z Audi, co świadczy o trudnościach technicznych niektórych ekip.

Klasyfikacja kierowców i kolejna runda mistrzostw

W klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły 1 po Grand Prix Australii na prowadzeniu znajduje się George Russell z 25 punktami. Drugie miejsce zajmuje Andrea Kimi Antonelli z dorobkiem 18 punktów, a trzeci jest Charles Leclerc, który zgromadził 15 punktów. Te wyniki zapowiadają zaciętą rywalizację w dalszej części sezonu Formuły 1.

Druga runda mistrzostw świata Formuły 1 – Grand Prix Chin – odbędzie się 15 marca. Rywalizacja przeniesie się na tor w Szanghaju, gdzie kierowcy ponownie zmierzą się w walce o cenne punkty do klasyfikacji generalnej, dając kibicom kolejne emocje sportowe.

