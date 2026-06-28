Liga Narodów siatkarzy. Polacy pokonali Argentynę po maratonie w pierwszym secie

Polacy kończą turniej w Gliwicach bez porażki

Polscy siatkarze odnieśli zwycięstwo nad reprezentacją Argentyny w swoim ostatnim występie w ramach turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 (48:50, 26:24, 25:19, 25:20) na korzyść gospodarzy. Szczególną uwagę zwrócił niezwykle długi pierwszy set, który Argentyńczycy wygrali na przewagi aż 50:48. W kolejnych partiach inicjatywę przejęli jednak zawodnicy Nikoli Grbicia.

Wcześniej w gliwickiej Arenie reprezentacja Polski rozegrała trzy inne spotkania. Zarówno w starciach z Belgią, jak i z Turcją biało-czerwoni potrzebowali pięciu setów do rozstrzygnięcia, wygrywając oba mecze 3:2. Z kolei pojedynek z reprezentacją Niemiec zakończył się triumfem Polski 3:1. Dzięki tym rezultatom drużyna narodowa zamknęła turniej przed własną publicznością z kompletem wygranych.

Kolejne wyzwania przed biało-czerwonymi?

Po udanych występach na krajowym parkiecie polską kadrę czekają kolejne zmagania w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Następny turniej zostanie rozegrany w Chicago. Zmagania w Stanach Zjednoczonych zaplanowano na okres od 15 do 20 lipca. Będzie to kluczowy etap przygotowań i walki o punkty w prestiżowych rozgrywkach.

W Chicago na podopiecznych Nikoli Grbicia czekać będą wymagający rywale. Zgodnie z harmonogramem turnieju polscy siatkarze zmierzą się z zespołami Bułgarii, Brazylii, Francji oraz reprezentacją gospodarzy – USA. Te spotkania będą stanowić poważny sprawdzian formy przed dalszą fazą międzynarodowych zmagań.