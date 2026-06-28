Fogo Unia Leszno triumfuje w Gorzowie. Kto zdobył punkt bonusowy?

Fogo Unia Leszno szybko buduje przewagę

Mecz w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczął się od mocnego uderzenia przyjezdnych. Po zaledwie dwóch pierwszych wyścigach Fogo Unia Leszno prowadziła już 10:2. Leszczyńskie „Byki” w pełni wykorzystały swoje szanse na samym początku spotkania. Gospodarze, mimo problemów kadrowych dotykających obie drużyny, nie zamierzali się jednak łatwo poddawać.

Zespół Gezet Stali Gorzów systematycznie odrabiał straty w kolejnych biegach. Po siódmym wyścigu na tablicy wyników pojawił się remis 21:21. Miejscowym żużlowcom nie udało się jednak przejąć prowadzenia przed końcem trzeciej serii startów. Po dziesiątym biegu ponownie na prowadzenie wyszli goście z wynikiem 32:28.

Kto wywalczył najwięcej punktów?

Liderem drużyny z Leszna okazał się Ben Cook, który wywalczył komplet 15 punktów i uzyskał najlepszy czas dnia w pierwszym wyścigu. Bardzo dobrze pojechał również Grzegorz Zengota, dorzucając 12 punktów dla zwycięskiej ekipy. Wśród gospodarzy najskuteczniejszy był Anders Thomsen, zdobywca 12 punktów. Duński żużlowiec wyrównał również najlepszy czas spotkania wynoszący 59,45 sekundy, w szóstym biegu.

Już przed wyścigami nominowanymi przewaga Fogo Unii Leszno wynosiła 44:34, co praktycznie przekreśliło szanse Stali na końcowe zwycięstwo w tym meczu. Goście z Wielkopolski przypieczętowali swój ostateczny triumf wygraną 4:2 w przedostatnim biegu. Zawody obserwowało dokładnie 7 084 widzów, a funkcję sędziego pełnił Bartosz Ignaszewski z Rybnika. Biorąc pod uwagę wynik 50:40 z pierwszego spotkania, Unia zdobyła również punkt bonusowy.