Ekstraliga żużlowa. Unia pewnie pokonuje Stal na wyjeździe

Unia z bonusem w Gorzowie

Żużlowcy Fogo Unii Leszno odnieśli pewne zwycięstwo na torze w Gorzowie, pokonując Gezet Stal 53:37. W pierwszym spotkaniu tych drużyn Unia wygrała 50:40, co oznacza, że zespół z Leszna zdobył również punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu. Spotkanie obejrzało 7 084 widzów na trybunach stadionu im. Edwarda Jancarza.

Najjaśniejszą postacią meczu był Ben Cook, który dla ekipy gości wywalczył 15 punktów. Wśród gospodarzy najlepszy wynik osiągnął Anders Thomsen, zapisując na swoim koncie 12 punktów. Zawody sędziował Bartosz Ignaszewski z Rybnika, a zawodnicy zaprezentowali szybkie ściganie od pierwszych biegów.

Kto pojechał najszybciej?

Najlepszy czas dnia wyniósł 59,45 sekundy. Ustanowili go dwaj zawodnicy: Ben Cook w inauguracyjnym wyścigu oraz Anders Thomsen, który powtórzył ten rezultat w biegu szóstym. Goście z Leszna dominowali przez większość spotkania, a cenne punkty dorzucili Grzegorz Zengota (12) i Keynan Rew (10).

Dla miejscowej Stali Gorzów punktowali ponadto Paweł Przedpełski (8) oraz Mathias Pollestad i Oskar Paluch (po 6). To jednak nie wystarczyło na świetnie dysponowaną drużynę Fogo Unii Leszno. W składzie gości cenne oczka zdobywali także Piotr Pawlicki (6), Nazar Parnicki (5) oraz Kacper Mania (4).