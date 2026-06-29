Liga Narodów siatkarzy. Kto jest liderem tabeli?

Japonia dominuje w turnieju

Japonia odniosła kolejne zwycięstwo w tegorocznej edycji turnieju. W meczu rozegranym w Orleanie azjatycka drużyna pokonała Francję 3:2. Dzięki temu triumfowi Japończycy mają na koncie osiem wygranych i pozostają jedynym zespołem bez porażki.

Znakomita passa japońskiej reprezentacji potwierdza jej wysoką formę. Ich dominacja w obecnych rozgrywkach jest jednym z głównych tematów tegorocznego cyklu. Zespół ten wyraźnie zmierza po najwyższe cele w turnieju finałowym.

Gdzie odbędzie się turniej finałowy?

Reprezentacja Polski zakończyła zmagania w turnieju w Gliwicach ważnym zwycięstwem. Biało-czerwoni pokonali Argentynę z wynikiem 3:1, co pozwoliło im zająć trzecie miejsce w tabeli po ośmiu rozegranych spotkaniach. Polaków czeka teraz rywalizacja w Chicago, która potrwa od 15 do 20 lipca, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA.

Faza pucharowa zbliża się wielkimi krokami. Do turnieju finałowego, zaplanowanego w chińskim Ningbo od 29 lipca do 2 sierpnia, awansuje siedem najlepszych drużyn fazy grupowej oraz gospodarz. Będzie to drugi rok z rzędu, gdy decydujące mecze odbędą się w tym chińskim mieście.