Liga Mistrzów i najwyższe wyniki w historii. Francuski gigant zdemolował rywala

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-11-04 0:14

Mecz Villarreal CF z Paris Saint-Germain zakończył się imponującym wynikiem 0:6. To kolejne spotkanie w historii Ligi Mistrzów, w którym przewaga jednej z drużyn wyniosła co najmniej sześć goli. Jakie są najwyższe wyniki w elitarnych rozgrywkach?

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwaj piłkarze w granatowych strojach przybijają piątkę podczas biegu na murawie stadionu.

Pogrom w meczu Ligi Mistrzów

Starcie Villarreal CF z Paris Saint-Germain zakończyło się wielkim sukcesem gości. Francuska drużyna pewnie pokonała rywali z wynikiem 6:0. Mecz ten zapisał się w statystykach jako jedno z najbardziej jednostronnych widowisk na europejskich boiskach.

Taki rezultat zdarza się na tym poziomie rozgrywkowym stosunkowo rzadko. Był to dokładnie 48. mecz w historii piłkarskiej Ligi Mistrzów zakończony różnicą przynajmniej sześciu bramek. Pokazuje to dominację paryskiego klubu w tym konkretnym spotkaniu.

Jakie są historyczne rekordy Ligi Mistrzów?

W przeszłości kibice byli świadkami jeszcze wyższych wygranych. Najwyżej w tych prestiżowych rozgrywkach zwyciężyły ekipy Liverpoolu i Realu Madryt. Angielski zespół pokonał Besiktas Stambuł 8:0, a "Królewscy" w takim samym stosunku rozbili Malmoe FF.

Istnieje także rekord dotyczący liczby bramek zdobytych przez jedną drużynę w trakcie dziewięćdziesięciu minut. Najwięcej goli w jednym meczu zdobył Bayern Monachium. Bawarczycy rozgromili Dinamo Zagrzeb aż 9:2, co pozostaje wynikiem niezwykle trudnym do pobicia.

 

ROLKI