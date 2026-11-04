Liga Mistrzów i najwyższe wyniki w historii. Francuski gigant zdemolował rywala

Pogrom w meczu Ligi Mistrzów

Starcie Villarreal CF z Paris Saint-Germain zakończyło się wielkim sukcesem gości. Francuska drużyna pewnie pokonała rywali z wynikiem 6:0. Mecz ten zapisał się w statystykach jako jedno z najbardziej jednostronnych widowisk na europejskich boiskach.

Taki rezultat zdarza się na tym poziomie rozgrywkowym stosunkowo rzadko. Był to dokładnie 48. mecz w historii piłkarskiej Ligi Mistrzów zakończony różnicą przynajmniej sześciu bramek. Pokazuje to dominację paryskiego klubu w tym konkretnym spotkaniu.

Jakie są historyczne rekordy Ligi Mistrzów?

W przeszłości kibice byli świadkami jeszcze wyższych wygranych. Najwyżej w tych prestiżowych rozgrywkach zwyciężyły ekipy Liverpoolu i Realu Madryt. Angielski zespół pokonał Besiktas Stambuł 8:0, a "Królewscy" w takim samym stosunku rozbili Malmoe FF.

Istnieje także rekord dotyczący liczby bramek zdobytych przez jedną drużynę w trakcie dziewięćdziesięciu minut. Najwięcej goli w jednym meczu zdobył Bayern Monachium. Bawarczycy rozgromili Dinamo Zagrzeb aż 9:2, co pozostaje wynikiem niezwykle trudnym do pobicia.