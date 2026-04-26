Lech Poznań rozgromił Legię Warszawa. Co zadecydowało o tak wysokim wyniku?

Dominacja Lecha Poznań od pierwszych minut meczu

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa rozpoczęło się od gola dla gospodarzy już w trzeciej minucie. Bramkę zdobył Ali Gholizadeh, szybko ustawiając wynik meczu. Ten błyskawiczny początek zwiastował intensywne wydarzenia na boisku.

Kluczowym momentem pierwszej połowy było wykluczenie Rafała Augustyniaka z Legii Warszawa w 21. minucie. Obrońca Legii otrzymał czerwoną kartkę za faul, co znacząco osłabiło gości i ułatwiło Lechowi kontrolowanie przebiegu gry. Po tej sytuacji Legia musiała dokonać szybkiej zmiany, wprowadzając Artura Jędrzejczyka.

Jak Lech Poznań powiększył swoją przewagę?

Osłabiona Legia nie była w stanie przeciwstawić się skutecznej ofensywie Lecha. W 31. minucie Mikael Ishak podwyższył prowadzenie, a zaledwie siedem minut później, w 38. minucie, trzeciego gola dla Kolejorza strzelił Michał Gurgul.

Przed przerwą Lech Poznań ponownie trafił do siatki. Drugiego swojego gola, a czwartego dla Lecha, zdobył Mikael Ishak w 42. minucie. Wynik 4:0 do przerwy odzwierciedlał całkowitą dominację gospodarzy. Mecz sędziował Piotr Lasyk, a na stadionie zasiadło 40 810 widzów, będących świadkami wysokiej wygranej Lecha. W drugiej połowie Legia wprowadziła Bartosza Kapustkę, który otrzymał żółtą kartkę.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.