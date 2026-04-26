Lech Poznań deklasuje Legię Warszawa na własnym stadionie. Totalna dominacja w hicie kolejki

Lech Poznań rozgromił Legię Warszawa 4:0 w hicie 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Legia grała w osłabieniu od 21. minuty po czerwonej kartce dla Rafała Augustyniaka, co znacząco wpłynęło na przebieg meczu.

"Kolejorz" umocnił się na pozycji lidera, podczas gdy Legia spadła na 14. miejsce, walcząc o utrzymanie.

Przez długie lata starcia Lecha Poznań z Legią Warszawa były emocjonujące i wyrównane. Często te dwie drużyny walczyły ze sobą o mistrzostwo Polski. Teraz "Kolejorz" jest liderem, a Legia broni się przed spadkiem. Różnica klas była bardzo widoczna na murawie w Poznaniu. Lech już w 3. minucie objął prowadzenie po pięknej akcji i efektownym strzale Aliego Gholidadeha. To był zaledwie przedsmak tego, co miało spotkać bezradnych legionistów.

Duży wpływ na przebieg spotkania miała sytuacja z 21. minucie. Po niedokładnym podaniu Elitima Rafał Augustyniak źle przyjął piłkę. Próbując ratować sytuację, spóźnił się z interwencją i brutalnie sfaulował jednego z rywali. Po analizie VAR sędzia Piotr Lasyk pokazał kapitanowi Legii czerwoną kartkę i goście musieli radzić sobie w osłabieniu.

Przewaga Lecha zrobiła się przygniatająca. "Kolejorz" atakował z rozmachem, strzelając konieczne bramki przy fatalnej postawie linii defensywnej legionistów. Po golach Mikaela Isaka (31. min), Michała Gurgula (38. min) i kolejnym trafieniu Isaka (42. min) było już 4:0 i taki wynik utrzymał się do przerwy.

W drugiej połowę do głosu doszła Legia, ale w polu karnym nieskuteczny był Mileta Rajovic. Lech uspokojony wysokim prowadzeniem wyraźnie zdjął nogę z gazu i nie atakował już z takim rozmachem, kontrolując przebieg rywalizacji. W 88. minucie ładny strzał na bramkę Legii oddał Filip Jagiełło, ale piłka odbiła się od wewnętrznej części słupka i wyszła w pole.

Lech umocnił się na pozycji lidera i pozostaje głównym faworytem w wyścigu o mistrzowski tytuł. Legia po serii dziesięciu meczów bez porażki doznała klęski, spadła na 14. miejsce w tabeli i czeka ją dalsza walka o utrzymanie.

Lech Poznań - Legia Warszawa 4:0

Bramki: 1:0 Ali Gholizadeh (3), 2:0 Mikael Ishak (31), 3:0 Michał Gurgul (38), 4:0 Mikael Ishak (42).

Czerwona kartka - Legia Warszawa: Rafał Augustyniak (21-faul).

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

