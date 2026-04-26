Ekstraklasa koszykarzy: PGE Start Lublin pokonał Tauron GTK Gliwice. Niesamowity powrót z wysokiego prowadzenia rywali?

PGE Start Lublin odwraca losy meczu Ekstraklasy

Spotkanie Ekstraklasy koszykarzy pomiędzy PGE Start Lublin a Tauron GTK Gliwice rozpoczęło się od zdecydowanej dominacji gości. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 13:31, co dało drużynie z Gliwic osiemnaście punktów przewagi i zwiastowało jednostronny przebieg rywalizacji.

Mimo początkowych trudności, PGE Start Lublin zaczął stopniowo odrabiać straty. Druga kwarta, choć minimalnie wygrana przez lublinian 27:24, nie zniwelowała jeszcze znaczącej różnicy. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w trzeciej odsłonie, gdy gospodarze triumfowali 22:11, znacznie zmniejszając przewagę przeciwników.

Kto punktował dla Startu i GTK Gliwice?

W zwycięskim zespole PGE Start Lublin, najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Jordan Wright, który zdobył imponujące 27 punktów. Istotny wkład w końcowy sukces mieli również Liam O’reilly z 21 punktami oraz Quincy Ford, dodając 14 oczek do dorobku drużyny.

Po stronie Tauron GTK Gliwice, mimo porażki, wyróżnił się Kuba Piśla, zdobywca 17 punktów dla swojej drużyny. Pozostali kluczowi gracze to Ivan Almeida z 15 punktami oraz Wesley Gordon, który zanotował 14 punktów w tym zaciętym spotkaniu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.