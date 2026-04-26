Ekstraklasa koszykarzy: PGE Start Lublin pokonał Tauron GTK Gliwice. Niesamowity powrót z wysokiego prowadzenia rywali?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-04-26 20:15

W ramach rozgrywek Ekstraklasy koszykarzy doszło do niezwykle emocjonującego starcia, w którym PGE Start Lublin zmierzył się z Tauron GTK Gliwice. Mecz Ekstraklasy koszykarzy obfitował w zwroty akcji, zaskakując kibiców już od pierwszej kwarty. Początek spotkania zwiastował jednostronną dominację, jednak końcowy wynik okazał się zupełnie inny, pozostawiając wiele pytań o przebieg decydujących momentów.

Ekstraklasa koszykarzy: P.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Pomarańczowa piłka do koszykówki z czarnymi szwami unosi się w powietrzu, prawie wpadając do obręczy. Po lewej stronie widać pomarańczową obręcz kosza z białą siatką zwisającą w dół, przymocowaną do niebieskiego elementu konstrukcji. Pod piłką widoczne są dwie wyciągnięte ręce z otwartymi dłońmi, a na lewym przedramieniu znajduje się czarna opaska. Tło jest ciemne z niewyraźnymi światłami i zarysami trybun, a na dole widoczny jest fragment jasnego baneru z napisem "Basketball".

PGE Start Lublin odwraca losy meczu Ekstraklasy

Spotkanie Ekstraklasy koszykarzy pomiędzy PGE Start Lublin a Tauron GTK Gliwice rozpoczęło się od zdecydowanej dominacji gości. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 13:31, co dało drużynie z Gliwic osiemnaście punktów przewagi i zwiastowało jednostronny przebieg rywalizacji.

Mimo początkowych trudności, PGE Start Lublin zaczął stopniowo odrabiać straty. Druga kwarta, choć minimalnie wygrana przez lublinian 27:24, nie zniwelowała jeszcze znaczącej różnicy. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w trzeciej odsłonie, gdy gospodarze triumfowali 22:11, znacznie zmniejszając przewagę przeciwników.

Kto punktował dla Startu i GTK Gliwice?

W zwycięskim zespole PGE Start Lublin, najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Jordan Wright, który zdobył imponujące 27 punktów. Istotny wkład w końcowy sukces mieli również Liam O’reilly z 21 punktami oraz Quincy Ford, dodając 14 oczek do dorobku drużyny.

Po stronie Tauron GTK Gliwice, mimo porażki, wyróżnił się Kuba Piśla, zdobywca 17 punktów dla swojej drużyny. Pozostali kluczowi gracze to Ivan Almeida z 15 punktami oraz Wesley Gordon, który zanotował 14 punktów w tym zaciętym spotkaniu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.