Lech Poznań nowym liderem Ekstraklasy. Jak "Kolejorz" wykorzystał potknięcia rywali i zamierza utrzymać szczyt?

Lech Poznań na szczycie tabeli Ekstraklasy

„Kolejorz”, wykorzystując błędy najgroźniejszych rywali, Zagłębia Lubin oraz Jagiellonii Białystok, objął samodzielne prowadzenie w lidze po zwycięstwie nad beniaminkiem z Niecieczy. Szkoleniowiec Lecha, Niels Frederiksen, wyraził zadowolenie z osiągniętej pozycji, którą uważa za właściwą dla swojego zespołu. Podkreślił jednak, że droga do utrzymania tej lokaty będzie wymagała ciężkiej pracy i walki. Jego zdaniem, sprawa mistrzostwa wciąż pozostaje otwarta i nic nie jest jeszcze przesądzone.

Duński trener nie krył satysfakcji z niedzielnego triumfu, wskazując na solidną grę drużyny przez większą część spotkania. Jego zespół odnotował sześć zwycięstw w siedmiu ostatnich meczach ligowych, co jest imponującą serią w tym sezonie. Frederiksen przyznał, że krótkie chwile nerwowości oraz czerwona kartka dla zawodnika rywali pomogły w końcowym rozstrzygnięciu. Pierwsza połowa meczu była wręcz wyjątkowo dobra w wykonaniu poznańskiego zespołu, który kontrolował przebieg wydarzeń na boisku.

"W końcu jesteśmy na miejscu, na którym, naszym zdaniem, powinniśmy być. Postaramy się nie oddać już tej pozycji, ale wiemy, że czeka nas ciężka walka. Uważam, że nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte" – podkreślił szkoleniowiec Lecha.

Jak Lech poradził sobie z trzema trudnymi meczami?

Niels Frederiksen podkreślił, że jego drużyna zmierzyła się z trzema wymagającymi spotkaniami o różnej specyfice w ciągu jednego tygodnia, wywiązując się z każdego zadania. Lechiści najpierw pokonali lidera w Lubinie 1:0, co wymagało dużej walki o wynik. Następnie, w Lidze Konferencji w Krakowie, zwyciężyli Szachtara Donieck 2:1, prezentując inteligentną taktykę. Seria zakończyła się wygraną 4:1 nad Bruk-Bet Termalicą.

Trener "Kolejorza" zaznaczył, że zawodnicy wykazali się odpornością zarówno fizyczną, jak i mentalną. Pomimo przegranej w dwumeczu z Szachtarem, zwycięstwo w Krakowie zbudowało pewność siebie w zespole. W ostatnim meczu z Bruk-Betem Termalicą, drużyna przejęła odpowiedzialność za kreowanie sytuacji, co, zdaniem Duńczyka, świadczy o zdaniu wszystkich tych trudnych "egzaminów".

"Poradziliśmy sobie w tych meczach nie tylko fizycznie, ale także pod kątem mentalnym. Najpierw wygraliśmy na boisku lidera, gdzie musieliśmy mocno powalczyć o wynik. Z Szachtarem musieliśmy grać mądrze taktycznie i choć w dwumeczu przegraliśmy, to zwycięstwo w Krakowie dodało mojej drużynie pewności siebie. Dzisiaj mieliśmy wziąć odpowiedzialność za grę, za kreowanie sytuacji. Mam poczucie, że zdaliśmy te wszystkie trzy egzaminy" – podsumował Duńczyk.

Trener Bruk-Betu rozczarowany postawą zespołu

Marcin Brosz, szkoleniowiec gości, wyraził rozczarowanie grą swojej drużyny, krytykując brak zaangażowania i poświęcenia ze strony zawodników. Przyznał, że Lech Poznań był zdecydowanie lepszy przez cały mecz i zasłużenie odniósł zwycięstwo. Podkreślił, że aby osiągnąć pozytywny wynik, zespół musi najpierw stworzyć sobie okazje, czego brakowało zwłaszcza w pierwszej połowie spotkania. Brosz oczekuje od swoich piłkarzy więcej determinacji i walki na boisku.

Trener ostatniej drużyny w tabeli zauważył pewne ożywienie w grze swojego zespołu w drugiej części meczu. Druga połowa rozpoczęła się lepiej dla Bruk-Betu, a zawodnicy zaczęli wymieniać podania i wygrywać pojedynki, co doprowadziło do zdobycia bramki. Brosz podkreślił, że piłka nożna opiera się na wygrywaniu pojedynków jeden na jeden, co tworzy przewagę. Mimo to, nieuznany drugi gol mógłby dodać im euforii, co wskazuje na potrzebę jeszcze większych wymagań od siebie.

"Pod każdym względem zespół gospodarzy był lepszy od nas od pierwszej do ostatniej minuty i wygrał zasłużenie. Natomiast, żeby coś uzyskać, trzeba najpierw coś stworzyć. To jest to, czego oczekuję od siebie i od swojego zespołu. A w pierwszej połowie meczu tego nie było. Trzeba podejmować rękawicę, próbować, starać się, walczyć. Nie tylko umiejętności, ale zaangażowanie i poświęcenie muszą nas cechować. A mi tego brakowało" - tłumaczył.

"Drugą połowę przede wszystkim lepiej zaczęliśmy, potrafiliśmy wymienić trzy, cztery podania, wygrywać pojedynki w bocznych sektorach, „czytaliśmy” zawodników z Poznania. Uważam, że piłka to wygrywanie pojedynków jeden na jeden w każdym sektorze boiska, bo wówczas robisz przewagę. Zdobyta przez nas bramka była konsekwencją tego, jak pracowaliśmy. Ten drugi gol (nieuznany przez sędziego - PAP) mógłby dodać nam euforii. To byłby sygnał, że potrafimy. Musimy natomiast więcej wymagać od siebie" - podkreślił.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.