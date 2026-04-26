2. Ekstraliga żużlowa: Polonia Piła. Jaki wynik padł w starciu z Ostrowem Wielkopolskim?

Zacięta rywalizacja w 2. Ekstralidze żużlowej

W ramach rozgrywek 2. Ekstraligi żużlowej odbyło się spotkanie pomiędzy Polonią Piła a Moonfin Magnus Ostrów Wlkp. Mecz ten zakończył się wynikiem 57:32, wskazującym na zwycięstwo drużyny gospodarzy, Polonii Piła. Rywalizacja na torze dostarczyła fanom sportu żużlowego wielu emocji, mimo wyraźnej różnicy punktowej na koniec. Ostrów Wielkopolski podjął próbę nawiązania walki, lecz to Piła okazała się skuteczniejsza.

Dominacja Polonii Piła widoczna była na przestrzeni całego spotkania, co przełożyło się na komfortową przewagę punktową. Zawodnicy obu drużyn walczyli o każdy punkt, lecz ostatecznie to gospodarze zgromadzili ich znacznie więcej. Końcowy rezultat 57:32 dla Piły potwierdza ich dobrą formę w tej ligowej potyczce. To oficjalny wynik spotkania, który został zapisany w protokole meczowym.

Indywidualne punkty zawodników Polonii Piła

Wśród jeźdźców Polonii Piła, najwyższy wynik uzyskał Kacper Teska, który zdobył 12 punktów dla swojej drużyny. Norbert Kościuch również zanotował znakomity występ, kończąc mecz z dorobkiem 11 oczek. Benjamin Basso oraz Adrian Cyfer dołożyli po 10 punktów każdy, co znacząco wpłynęło na przewagę gospodarzy. Tobiasz Jakub Musielak zdobył 8 punktów, a Matias Nielsen przyczynił się do wyniku Piły z 6 punktami na koncie.

Dla Moonfin Magnus Ostrów Wlkp. najlepszy wynik zanotował Filip Seniuk, zdobywając 11 punktów. Frederik Jakobsen wniósł do dorobku zespołu 9 oczek, a Chris Holder uzyskał 6 punktów, będąc jednymi z nielicznych, którzy punktowali regularnie. Pozostali zawodnicy, tacy jak Paweł Sitek (3 pkt), Jakub Krawczyk (2 pkt) i Nikodem Łuczak (1 pkt), mieli mniejsze zdobycze. Niestety, Tai Woffinden i Gleb Czugunow zakończyli mecz bez punktów, co osłabiło pozycję drużyny.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.