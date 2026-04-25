MŚ 2026. Jak Norwegowie przygotowują buty piłkarzy do gry?

Sekrety eliminacji MŚ 2026 Norwegii

Książka zatytułowana „Zmartwychwstanie” szczegółowo opisuje walkę reprezentacji Norwegii w eliminacjach do mistrzostw świata. Publikacja koncentruje się na przełamaniu wieloletniej klątwy nieobecności na wielkich turniejach, co ostatecznie doprowadziło do awansu na mundial po 28 latach przerwy. Droga do MŚ w USA, Kanadzie i Meksyku okazała się spektakularna.

Autor, Alfred Fidjestoel, spędził rok na obserwacji drużyny narodowej Norwegii, śledząc ją zarówno podczas treningów, jak i meczów. Dzięki temu udało mu się zebrać wiele nieznanych dotąd zakulisowych informacji i zdarzeń. Jednym z najbardziej zaskakujących aspektów jest sposób przygotowywania butów piłkarzy przez serwismenów zespołu.

"Podczas rozgrzewki zbierają buty od wszystkich piłkarzy i wrzucają je do dwóch ogromnych przenośnych parowarów, gdzie są trzymane na parze w temperaturze 75 stopni" - opisał Fidjestoel.

Po co drużyna Norwegii gotuje buty piłkarskie?

Fidjestoel wyjaśnił, że nietypowa procedura ma konkretny cel, którym jest maksymalne zmiękczenie materiału obuwia. Dzięki temu procesowi, buty piłkarzy po wysuszeniu idealnie przylegają do stopy, zapewniając komfort zbliżony do ciasnej skarpetki. Jest to kluczowe dla optymalnego czucia piłki i komfortu gry.

Zapytany o tę metodę przez kanał telewizyjny TV2, selekcjoner Stale Solbakken podkreślił, że nie ingeruje w pracę serwismenów. Zaznaczył jednak, że „wszystkie, nawet najmniejsze sztuczki są ważne”, jeśli przynoszą pożądane rezultaty, a ta konkretna technika nie generuje wysokich kosztów. Ważny jest efekt końcowy.

