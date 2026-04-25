MŚ w koszykówce 3x3: Trener Renkiel czeka na posiłki. Ważny powrót może wszystko zmienić?

Kluczowe wzmocnienia kadry 3x3 na MŚ

Reprezentacja Polski koszykarzy 3x3 oczekuje na dołączenie kolejnych zawodników do przygotowań przed Mistrzostwami Świata w Warszawie. Z dniem 12 maja do drużyny narodowej mają powrócić m.in. Michał Sokołowski z tureckiej ligi (Pinar Karsiyaka), Adrian Bogucki z MKS Dąbrowa Górnicza oraz Mateusz Szlachetka reprezentujący Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń. Ważnymi wzmocnieniami będą także Marcel Ponitka i Dominik Grudziński z ŁKS Łódź, a skład uzupełni Michał Sitnik z SKS Fulimpex Starogard Gdański.

Wcześniejsze tegoroczne zgrupowania i turnieje odbywały się z udziałem części wymienionych graczy, jednak stałymi filarami przygotowań byli doświadczeni Przemysław Zamojski (dwukrotny olimpijczyk) oraz Adam Waczyński, a także młody Damian Krużyński z AZS UMK Toruń. Zamojski, który od pięciu lat skupia się na odmianie 3x3, został MVP i najlepszym strzelcem na turnieju w Bangkoku, gdzie polski zespół odniósł komplet zwycięstw, co potwierdza potencjał drużyny.

"Czekam na wszystkich powołanych koszykarzy do 12 maja. Od tego dnia rozpoczynamy pełne, bardzo intensywne przygotowania. Nie jest to dobra sytuacja, ale nie mam wyjścia. Do tego czasu wszyscy koszykarze trenują indywidualnie pod okiem trenerów od przygotowania motorycznego" - powiedział PAP trener Renkiel.

Czy wszyscy gracze dołączą na czas do kadry?

Terminy rozgrywek ligowych mogą kolidować z planami trenera Piotra Renkiela, co dotyczy zwłaszcza Marcela Ponitki i Dominika Grudzińskiego, których ŁKS Łódź aktywnie walczy o awans do ekstraklasy. Podobna sytuacja występuje w przypadku Michała Sitnika i jego ekipy ze Starogardu Gdańskiego, gdzie trwa walka o promocję do wyższej ligi. Jeśli ich zespoły przejdą ćwierćfinały, półfinały 1. ligi zakończą się 13 maja, a finały potrwają od 16 do 27 maja, co opóźni ich dołączenie.

Sytuacja Michała Sokołowskiego jest bardziej sprzyjająca, gdyż jego sezon zasadniczy w lidze tureckiej kończy się 9 maja, a jego drużyna walczy o utrzymanie w superlidze. W polskiej ekstraklasie sezon zasadniczy kończy się 6 maja, co oznacza, że Mateusz Szlachetka i Twarde Pierniki nie mają szans na play-offy, a Adrian Bogucki z MKS Dąbrowa Górnicza rywalizuje o miejsce w fazie play-in. Te różnice w harmonogramach klubowych stanowią wyzwanie logistyczne dla kadry narodowej.

Grupa B MŚ w koszykówce 3x3 i cele

Biało-czerwoni zmierzą się w grupie B Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 z wymagającymi rywalami. Ich przeciwnikami będą mistrzowie olimpijscy z Tokio – Łotysze (7. miejsce w rankingu FIBA), wiceliderzy rankingu Amerykanie, Mongołowie (10. miejsce) oraz Czesi (18. lokata). W turnieju weźmie udział po 20 drużyn żeńskich i męskich, podzielonych na cztery grupy, a z każdej awansują trzy zespoły: pierwszy bezpośrednio do ćwierćfinału, a drugi i trzeci do baraży.

Polacy mają na koncie szereg sukcesów w koszykówce 3x3, w tym czwarte miejsce na mundialu w 2018 roku na Filipinach oraz brązowy medal w Amsterdamie rok później. Zdobyli także brązowe medale Mistrzostw Europy w 2021 roku i Igrzysk Europejskich w 2023. Drużyna wywalczyła również złoto Mistrzostw Świata do lat 23 w 2022 roku. W debiucie dyscypliny na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2021 roku zajęli siódme miejsce, a w Paryżu 2024 uplasowali się na szóstej pozycji.

Długoterminowe plany i ranking FIBA

Poza Mistrzostwami Świata w czerwcu, reprezentację Polski koszykarzy 3x3 czekają kwalifikacje do wrześniowych Mistrzostw Europy w Antwerpii, które odbędą się w Koszycach w dniach 13-14 czerwca. W 2025 roku zespołowi nie udało się awansować do finałów Starego Kontynentu. Nadchodzące imprezy mistrzowskie oraz udział w turniejach World Tour będą kluczowe dla budowania światowego rankingu FIBA, który zadecyduje o kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles.

Zbieranie punktów do rankingu olimpijskiego przed IO w Los Angeles rozpoczęło się 1 grudnia 2025 roku i potrwa do 31 grudnia 2027 roku, co oznacza wydłużenie okresu gromadzenia punktów o rok w porównaniu do kwalifikacji olimpijskich na IO 2024. W Paryżu polska reprezentacja, w składzie Adrian Bogucki, Filip Matczak, Michał Sokołowski i Przemysław Zamojski, zajęła ostatecznie szóstą lokatę, co świadczy o jej międzynarodowej pozycji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.