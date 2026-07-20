Kylian Mbappe królem strzelców MŚ 2026. Zobacz ile bramek zdobył

Niesamowity wyczyn reprezentanta Francji

Francuz Kylian Mbappe zdobył tytuł najskuteczniejszego zawodnika zakończonych w niedzielę piłkarskich mistrzostw świata. Turniej odbywał się na stadionach w USA, Kanadzie i Meksyku. Gwiazdor reprezentacji Francji strzelił podczas turnieju 10 bramek, co pozwoliło mu na pewne zwycięstwo w klasyfikacji snajperów.

Mbappe powtórzył tym samym swój ogromny sukces sprzed czterech lat. Podczas mundialu w Katarze również okazał się najlepszym strzelcem rozgrywek. Wówczas do zdobycia prestiżowego wyróżnienia wystarczyło mu osiem celnych trafień.

Kto posiada historyczny rekord goli?

Mimo fenomenalnego wyniku podczas tegorocznych mistrzostw świata, obecny król strzelców nie pobił historycznego rekordu. Należy on do jego rodaka, Justa Fontaine'a. Legendarny zawodnik w 1958 roku pokonał bramkarzy rywali aż 13 razy w trakcie zaledwie jednej edycji turnieju.

Warto również przypomnieć wybitne osiągnięcie reprezentanta Polski na arenie międzynarodowej. W 1974 roku najskuteczniejszym piłkarzem mistrzostw świata został Grzegorz Lato. Na boiskach w Niemczech polski napastnik zapisał na swoim koncie siedem trafień.