Krótki powrót Wojciecha Szczęsnego na murawę. Komunikat medyczny rozwiewa wszelkie wątpliwości

Wiele wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny musi ponownie zaakceptować rolę rezerwowego w drużynie z Katalonii. Podczas końcówki spotkania z Newcastle United podstawowy bramkarz Joan Garcia zgłosił ból łydki i zszedł z murawy. Wtedy między słupkami zameldował się Polak, wracając na boisko po raz pierwszy od dziewiątego listopada i starcia z Celtą Vigo. Szczegółowa diagnostyka medyczna wykluczyła jednak kontuzję u Hiszpana. Młody zawodnik doznał wyłącznie bolesnego skurczu. Poczucie dyskomfortu wywołało u niego strach, dlatego poprosił o zmianę przy bardzo wysokim prowadzeniu swojej ekipy. Golkiper będzie do pełnej dyspozycji trenera już podczas najbliższej ligowej potyczki z Rayo Vallecano.
"Badania medyczne przeprowadzone dziś rano u Joana Garcíi wykluczyły jakiekolwiek kontuzje. Piłkarz będzie do dyspozycji Hansiego Flicka w następnym meczu - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu."