Krótki powrót Wojciecha Szczęsnego na murawę. Komunikat medyczny rozwiewa wszelkie wątpliwości

Wiele wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny musi ponownie zaakceptować rolę rezerwowego w drużynie z Katalonii. Podczas końcówki spotkania z Newcastle United podstawowy bramkarz Joan Garcia zgłosił ból łydki i zszedł z murawy. Wtedy między słupkami zameldował się Polak, wracając na boisko po raz pierwszy od dziewiątego listopada i starcia z Celtą Vigo. Szczegółowa diagnostyka medyczna wykluczyła jednak kontuzję u Hiszpana. Młody zawodnik doznał wyłącznie bolesnego skurczu. Poczucie dyskomfortu wywołało u niego strach, dlatego poprosił o zmianę przy bardzo wysokim prowadzeniu swojej ekipy. Golkiper będzie do pełnej dyspozycji trenera już podczas najbliższej ligowej potyczki z Rayo Vallecano.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎Las pruebas médicas realizadas esta mañana a 𝐉𝐨𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚 han descartado cualquier lesión. El jugador estará disponible para Hansi Flick para el próximo partido. pic.twitter.com/6EhJ2kUW9w— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 19, 2026

"Badania medyczne przeprowadzone dziś rano u Joana Garcíi wykluczyły jakiekolwiek kontuzje. Piłkarz będzie do dyspozycji Hansiego Flicka w następnym meczu - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu."