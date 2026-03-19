Krótki powrót Wojciecha Szczęsnego na murawę. Komunikat medyczny rozwiewa wszelkie wątpliwości

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-03-19 12:41

Środowy triumf FC Barcelony nad Newcastle United 7:2 w Lidze Mistrzów przyćmiły niepokojące sygnały dotyczące zdrowia Joana Garcii. Podstawowy golkiper opuścił murawę z powodu bólu łydki, a jego miejsce zajął Wojciech Szczęsny. Kibice zastanawiali się, czy polski bramkarz otrzyma więcej szans na grę. Władze katalońskiego klubu opublikowały już oficjalne wyniki badań medycznych Hiszpana.

  • Kataloński zespół rozgromił Newcastle United 7:2 w Lidze Mistrzów, jednak podstawowy bramkarz Joan Garcia zgłosił bolesny uraz.
  • Wojciech Szczęsny zmienił poszkodowanego na murawie, co natychmiast rozbudziło nadzieje na jego regularniejsze występy.
  • Szczegółowa diagnostyka medyczna pokazała jednoznacznie, że Joan Garcia jest całkowicie zdrowy i zdolny do rywalizacji.
  • Takie informacje zwiastują powrót Szczęsnego do roli rezerwowego, a klubowa hierarchia wśród bramkarzy pozostaje stabilna.

Wiele wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny musi ponownie zaakceptować rolę rezerwowego w drużynie z Katalonii. Podczas końcówki spotkania z Newcastle United podstawowy bramkarz Joan Garcia zgłosił ból łydki i zszedł z murawy. Wtedy między słupkami zameldował się Polak, wracając na boisko po raz pierwszy od dziewiątego listopada i starcia z Celtą Vigo. Szczegółowa diagnostyka medyczna wykluczyła jednak kontuzję u Hiszpana. Młody zawodnik doznał wyłącznie bolesnego skurczu. Poczucie dyskomfortu wywołało u niego strach, dlatego poprosił o zmianę przy bardzo wysokim prowadzeniu swojej ekipy. Golkiper będzie do pełnej dyspozycji trenera już podczas najbliższej ligowej potyczki z Rayo Vallecano.

"Badania medyczne przeprowadzone dziś rano u Joana Garcíi wykluczyły jakiekolwiek kontuzje. Piłkarz będzie do dyspozycji Hansiego Flicka w następnym meczu - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu."

