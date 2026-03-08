Konkurs duetów w Lahti: Polscy skoczkowie powalczą o podium, ale czy Tomasiak i Stoch zaskoczą?

Skład Polaków na konkurs duetów w Lahti

Trener polskiej kadry, Maciej Maciusiak, wytypował Kacpra Tomasiaka i Kamila Stocha do reprezentowania kraju w nadchodzącym konkursie duetów w Lahti. Skład ten został wyłoniony na podstawie wyników z dwóch poprzedzających, indywidualnych konkursów Pucharu Świata rozgrywanych w tym fińskim ośrodku. Kamil Stoch zajął 10. miejsce w piątkowych zmaganiach, a młody Kacper Tomasiak uplasował się na identycznej pozycji podczas sobotniego konkursu.

Wybór opiera się na bieżącej dyspozycji zawodników, co podkreślił selekcjoner. Tomasiak, choć jest dziewiętnastoletnim skoczkiem, udowodnił swoją formę, co daje mu szansę występu u boku doświadczonego Stocha. Ustalono już kolejność startową dla polskiej pary, z Kamilem w pierwszej grupie i Kacprem w drugiej, zgodnie z informacją przekazaną przez Tomasiaka.

"- W pierwszej grupie pojedzie Kamil, w drugiej Kacper" - poinformował Tomasiak.

Czy Polacy powtórzą medalowy sukces z Predazzo?

Konkurs duetów charakteryzuje się specyficznym formatem, składającym się z trzech serii skoków. Do drugiej rundy zawodów kwalifikację uzyskuje dwanaście najlepszych ekip, natomiast w finałowej, trzeciej serii, ostatecznie o medale rywalizuje osiem czołowych par. Inauguracyjne zawody w tej formule odbyły się 11 lutego 2023 roku w amerykańskim Lake Placid, gdzie triumfowali Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

Kacper Tomasiak ma za sobą niedawny, znaczący sukces, zdobywając srebrny medal olimpijski 16 lutego w Predazzo, gdzie wystąpił w parze z Pawłem Wąskiem. Ten emocjonujący konkurs został przerwany w trzeciej serii z powodu intensywnych opadów śniegu i silnych porywów wiatru. Trener Maciej Maciusiak wyraża optymizm, wierząc, że polscy skoczkowie mogą powalczyć o podium, doceniając stabilną formę Stocha i dobrą dyspozycję Tomasiaka po powrocie do PŚ. Niedzielny konkurs duetów na skoczni Salpausselka rozpocznie się o godzinie 15:00.

"- Potencjał jest. Będziemy walczyć jak w każdych zawodach. Czas pokaże, na ile to wystarczy, ale dlaczego nie. Kacper wrócił do rywalizacji w Pucharze Świata w dobrej dyspozycji, a Kamil ma równą formę" - wspomniał szkoleniowiec.

