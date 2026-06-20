Koniec mistrzostw świata dla Ismaela Kone. Niespodziewany gest katarskiej federacji

Złamanie nogi w cieniu kanadyjskiego triumfu

Reprezentacja Kanady odniosła pierwsze zwycięstwo w historii swoich występów na mistrzostwach świata, pokonując rywali aż 6:0. Niestety ten historyczny sukces kosztował drużynę utratę kluczowego gracza środka pola. Ismael Kone musiał przedwcześnie opuścić boisko na noszach.

Piłkarz grający na co dzień w Sassuolo ucierpiał w 52. minucie rywalizacji po starciu z Assimem Madibo. Winowajca tego pozornie niegroźnego zderzenia został od razu ukarany czerwoną kartką. Sztab medyczny kadry kanadyjskiej szybko potwierdził najgorszy scenariusz, diagnozując złamanie lewej nogi.

„Wracaj do zdrowia, Ismaelu Kone”

Kiedy pojawił się komunikat wsparcia?

Katarski Związek Piłki Nożnej opublikował swoje oświadczenie na portalu X, dołączając zdjęcie znoszonego z murawy gracza. Był to pierwszy wpis tej federacji opublikowany w mediach społecznościowych po ogłoszeniu triumfu Kanadyjczyków. Wyniknęło z niego, że rywale mocno solidaryzują się z poszkodowanym.

Kanadyjski pomocnik przeszedł pilny zabieg chirurgiczny i obecnie wraca do zdrowia. Za pośrednictwem Instagrama postanowił odnieść się do spływających zewsząd życzeń. Wydał również krótkie podziękowanie dla wszystkich kibiców i przedstawicieli środowiska piłkarskiego.