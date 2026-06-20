Koniec mistrzostw świata dla Ismaela Kone. Niespodziewany gest katarskiej federacji

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-20 11:45

Katarski Związek Piłki Nożnej wsparł Ismaela Kone po jego dramatycznej kontuzji. Reprezentacja Kanady odniosła historyczne zwycięstwo na mistrzostwach świata, ale sam Ismael Kone okupił je złamaniem nogi. Środkowy pomocnik przeszedł już operację i nie zagra w kolejnych meczach turnieju.

Brudne korki piłkarskie leżące na ławce rezerwowych na oświetlonym stadionie nocą, obok nich torba medyczna. Symbolizuje kontuzję Ismaela Kone na Mistrzostwach Świata, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Białe buty piłkarskie leżące na ławce rezerwowych przy oświetlonym boisku nocą.

Złamanie nogi w cieniu kanadyjskiego triumfu

Reprezentacja Kanady odniosła pierwsze zwycięstwo w historii swoich występów na mistrzostwach świata, pokonując rywali aż 6:0. Niestety ten historyczny sukces kosztował drużynę utratę kluczowego gracza środka pola. Ismael Kone musiał przedwcześnie opuścić boisko na noszach.

Piłkarz grający na co dzień w Sassuolo ucierpiał w 52. minucie rywalizacji po starciu z Assimem Madibo. Winowajca tego pozornie niegroźnego zderzenia został od razu ukarany czerwoną kartką. Sztab medyczny kadry kanadyjskiej szybko potwierdził najgorszy scenariusz, diagnozując złamanie lewej nogi.

„Wracaj do zdrowia, Ismaelu Kone”

Kiedy pojawił się komunikat wsparcia?

Katarski Związek Piłki Nożnej opublikował swoje oświadczenie na portalu X, dołączając zdjęcie znoszonego z murawy gracza. Był to pierwszy wpis tej federacji opublikowany w mediach społecznościowych po ogłoszeniu triumfu Kanadyjczyków. Wyniknęło z niego, że rywale mocno solidaryzują się z poszkodowanym.

Kanadyjski pomocnik przeszedł pilny zabieg chirurgiczny i obecnie wraca do zdrowia. Za pośrednictwem Instagrama postanowił odnieść się do spływających zewsząd życzeń. Wydał również krótkie podziękowanie dla wszystkich kibiców i przedstawicieli środowiska piłkarskiego.

„Czułem ogrom miłości i wsparcia, bardzo dziękuję”