Brazylia z historycznym rekordem na MŚ 2026. Zobacz, kogo wyprzedzili?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-20 10:45

Reprezentacja Brazylii na MŚ 2026 ponownie udowadnia swoją niezwykłą skuteczność. Podczas drugiej kolejki fazy grupowej mundialu piłkarze rozegrali spotkanie, które pozwoliło im wrócić na szczyt prestiżowego zestawienia strzeleckiego. Kibice czekają teraz na odpowiedź rywali z Europy.

Piłkarz w czarnym stroju uderza brudną piłkę na zielonym boisku, dynamicznie podnosząc grudki ziemi. Scena oddaje intensywność meczu, o którym możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza w czarnym bucie uderza w piłkę na boisku, wzbijając w górę kępki trawy.

Canarinhos ponownie na czele rankingu strzelców

Reprezentacja Brazylii odzyskała pierwsze miejsce w zestawieniu drużyn z największą liczbą zdobytych bramek w historii mistrzostw świata. W spotkaniu drugiej kolejki fazy grupowej tegorocznego mundialu południowoamerykańska ekipa pokonała Haiti 3:0. Dzięki wygranej najbardziej utytułowana kadra narodowa świata zgromadziła na swoim koncie już 241 trafień.

Rywalizacja o miano najskuteczniejszej reprezentacji wszech czasów jest niezwykle wyrównana. Jeszcze po pierwszej rundzie spotkań turnieju na szczycie klasyfikacji znajdowały się Niemcy z 239 golami. Taki rezultat europejski zespół zawdzięczał wysokiemu zwycięstwu nad drużyną Curacao, które zakończyło się wynikiem 7:1.

Kiedy zakończy się piłkarski mundial?

Najbliższe mecze mogą przynieść kolejne przetasowania w historycznej tabeli skuteczności. W najbliższą sobotę niemiecka reprezentacja zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, stając przed szansą na odzyskanie pozycji lidera. Warto przypomnieć, że to właśnie Brazylia pozostaje najbardziej utytułowaną drużyną w historii, mając w dorobku pięć tytułów mistrzowskich.

Rywalizacja najlepszych reprezentacji globu powoli wkracza w decydującą fazę. Trwający turniej organizowany na boiskach w USA, Kanadzie i Meksyku potrwa do 19 lipca. Do tego czasu kibice z pewnością będą świadkami jeszcze wielu zmian w prestiżowych klasyfikacjach najważniejszej imprezy piłkarskiej na świecie.