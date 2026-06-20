Brazylia z historycznym rekordem na MŚ 2026. Zobacz, kogo wyprzedzili?

Canarinhos ponownie na czele rankingu strzelców

Reprezentacja Brazylii odzyskała pierwsze miejsce w zestawieniu drużyn z największą liczbą zdobytych bramek w historii mistrzostw świata. W spotkaniu drugiej kolejki fazy grupowej tegorocznego mundialu południowoamerykańska ekipa pokonała Haiti 3:0. Dzięki wygranej najbardziej utytułowana kadra narodowa świata zgromadziła na swoim koncie już 241 trafień.

Rywalizacja o miano najskuteczniejszej reprezentacji wszech czasów jest niezwykle wyrównana. Jeszcze po pierwszej rundzie spotkań turnieju na szczycie klasyfikacji znajdowały się Niemcy z 239 golami. Taki rezultat europejski zespół zawdzięczał wysokiemu zwycięstwu nad drużyną Curacao, które zakończyło się wynikiem 7:1.

Kiedy zakończy się piłkarski mundial?

Najbliższe mecze mogą przynieść kolejne przetasowania w historycznej tabeli skuteczności. W najbliższą sobotę niemiecka reprezentacja zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, stając przed szansą na odzyskanie pozycji lidera. Warto przypomnieć, że to właśnie Brazylia pozostaje najbardziej utytułowaną drużyną w historii, mając w dorobku pięć tytułów mistrzowskich.

Rywalizacja najlepszych reprezentacji globu powoli wkracza w decydującą fazę. Trwający turniej organizowany na boiskach w USA, Kanadzie i Meksyku potrwa do 19 lipca. Do tego czasu kibice z pewnością będą świadkami jeszcze wielu zmian w prestiżowych klasyfikacjach najważniejszej imprezy piłkarskiej na świecie.