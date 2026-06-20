Ojcowie z naszych ekranów: Wzruszają, bawią, uczą

Dzień Ojca to wyjątkowa data w kalendarzu, która co roku skłania nas do refleksji nad rolą taty w naszym życiu. Często zdarza się, że nasze wspomnienia z dzieciństwa przeplatają się z obrazami, które znamy z telewizyjnych ekranów. Czy oglądając ulubiony serial lub film pomyślałeś kiedyś: „mój tata zachowałby się dokładnie tak samo”? Kultowe postacie ojców z popkultury towarzyszą nam od dekad, stając się niekiedy uniwersalnymi symbolami troski, mądrości, a czasem po prostu rozbrajającej nieporadności.

Kino i telewizja przez lata ewoluowały, a wraz z nimi zmieniał się model ojcostwa. Od surowych i statecznych głów rodziny, przez zapracowanych inżynierów, aż po nowoczesnych kumpli, którzy uczą się świata razem ze swoimi dziećmi. Każdy z nich zostawił w naszej pamięci trwały ślad, ucząc nas, że bycie ojcem to nie tylko odpowiedzialność, ale przede wszystkim wielka przygoda. Warto przy tej okazji wrócić do tych najbardziej ikonicznych postaci, które do dziś budzą uśmiech i wzruszenie.

Od inżyniera Karwowskiego do wyluzowanego Ludwika Boskiego

Stefan Karwowski, postać grana przez Andrzeja Kopiczyńskiego w emitowanym od 1975 roku serialu „Czterdziestolatek”, to bez wątpienia ikona polskiej telewizji. Jako inżynier pracujący przy budowie Trasy Łazienkowskiej, zmagał się nie tylko z wyzwaniami zawodowymi, ale przede wszystkim z kryzysem wieku średniego i codziennymi problemami dwójki dzieci. Karwowski stał się symbolem zwykłego ojca z czasów PRL-u – nieco zabieganego, czasem zagubionego w biurokracji, ale zawsze oddanego swojej rodzinie. Dla wielu widzów to właśnie on jest uosobieniem nostalgii za tamtymi latami i obrazem ojcostwa, które mimo trudnych czasów, stawiało domowe ognisko na pierwszym miejscu.

Zupełnie inny, choć równie kochany model ojcostwa zaprezentował Jacek Kwiatkowski z serialu „Rodzina zastępcza”. Piotr Fronczewski stworzył postać, która uchodzi za jeden z najlepszych przykładów mądrego wychowania w polskiej popkulturze. Razem z żoną Anką stworzył dom dla wielodzietnej, patchworkowej rodziny, łącząc w sobie cechy racjonalnego autorytetu i niezwykle ciepłego taty. Jacek potrafił z humorem i stoickim spokojem reagować na najbardziej szalone pomysły swoich pociech, co uczyniło go wzorem dla wielu rodziców u progu nowego tysiąclecia. Jego dialogi z policjantem czy potyczki z psem Śliniakiem przeszły do legendy, ale pod warstwą komediową zawsze kryła się głęboka, bezwarunkowa miłość.

Współczesne spojrzenie na tacierzyństwo to z kolei domena Ludwika Boskiego z „Rodzinki.pl”. Tomasz Karolak wcielił się w postać taty, który stara się być przede wszystkim kumplem dla swoich trzech synów: Tomka, Kuby i Kacpra. Choć w domu Boskich często panuje chaos, a Ludwikowi zdarza się być nieporadnym, jego relacja z dziećmi oparta jest na ogromnym zaufaniu i szczerości. To model ojca nowoczesnego, który nie boi się okazywać emocji i aktywnie uczestniczy w dorastaniu synów, starając się nadążyć za zmieniającym się światem. Dzięki temu serial trafił do szerokiego grona odbiorców, od millenialsów po generację Z.

A jacy jeszcze inni tatusiowie na stałe wpisali się w pop kulturę? Sprawdźcie swoją wiedzę w naszym quizie!

Jak dobrze znasz kultowych ojców z filmów i seriali? Pytanie 1 z 15 Który filmowy tata wyruszył przez ocean, by odnaleźć swojego syna? Marlin z „Gdzie jest Nemo?” Mufasa z „Króla Lwa” Gru z „Minionków” Bob Parr z „Iniemamocnych” Następne pytanie