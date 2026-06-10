Kim Kardashian na GP Monako. Jej obecność ucieszyła Lewisa Hamiltona

Znana na całym świecie Amerykanka gościła w padoku przez cały weekend, kibicując zawodnikowi z bliska. Po niedzielnych zmaganiach, w których Hamilton wywalczył drugą pozycję na podium, para wspólnie celebrowała ten rezultat. Dziennikarze i fani szybko wychwycili ich ciepłe powitanie, co błyskawicznie stało się jednym z głównych tematów kuluarowych dyskusji.

– To wspaniałe, że mogła przyjechać i być tutaj ze mną. Wsparcie przyjaciół zawsze wiele znaczy –

Atmosferę podgrzała sama celebrytka, która bardzo aktywnie relacjonowała wyjazd do Europy. Kardashian pochwaliła się w sieci ujęciami z Monako, a zdjęcie z brytyjskim mistrzem kierownicy natychmiast wywołało lawinę domysłów i entuzjastycznych reakcji wśród internautów z całego świata.

Od strony sportowej zawodnik Mercedesa ma powody do satysfakcji, gdyż podium pozwoliło mu poprawić sytuację w tabeli. Przy okazji Hamilton znalazł czas na docenienie konkurencji, w tym w szczególności Kimiego Antonellego. Młody talent dołożył do swojego konta kolejny triumf i niezmiennie prowadzi w walce o mistrzowski tytuł.