Kim Clijsters ocenia rozstanie Igi Świątek z Wimem Fissettem. Zwróciła uwagę na ważny szczegół

- Wim jest bardzo nastawiony na dane i statystyki, co jest naturalne. Ja byłam bardzo intuicyjną zawodniczką. Nie chciałam słyszeć żadnych statystyk. Nie obchodziły mnie liczby – w mojej głowie to po prostu nie działało. Dla mnie to mogłoby być bardzo przytłaczające. Nie wiem, jak jest z Igą, ale czasem warto mieć otwarte nastawienie. Widać było jednak, że przez kilka miesięcy narastało napięcie i frustracja i że ta naturalna relacja zawodnik-trener nie była już taka, jaka powinna być. Myślę, że to były pewne czerwone flagi. Z drugiej strony, dla Wima też nie jest łatwo pracować w teamie, w którym trener mentalny ma takie znaczenie i zawsze tam jest. Bo to też w pewnym sensie część roli trenera – dobry trener potrafi też zrozumieć stronę mentalną i wiedzieć, jak do niej podejść. To nie jest tak, że tenis to jedna część puzzli, którą możesz po prostu wyjąć i zastąpić kimś innym. To bardzo intymna, szczegółowa relacja, w której musisz móc otwarcie się wyrażać. Nie zawsze jest łatwo. Osobowości muszą do siebie pasować i jest tego wiele czynników. Ale Wim to ktoś, kto zawsze jest punktualny, bardzo zorganizowany. Jak mówiłam – bardzo nastawiony na dane. Powiedziałabym, że Wim nie jest może najlepszym trenerem technicznym. Jeśli szukasz kogoś, kto zmieni ci forhand albo wprowadzi duże zmiany techniczne, to raczej nie była jego najmocniejsza strona. Ale mówię tu o sytuacji sprzed ponad 10 lat. Od tego czasu pomógł wielu innym zawodniczkom. To było moje doświadczenie z nim - dodała Kim Clijsters.