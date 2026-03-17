Kiedy grają Polacy w Miami Open? Drabinka nie oszczędza Biało-Czerwonych

Drabinka turnieju Miami Open. Kiedy mecze Polaków?

W prestiżowym turnieju Miami Open wystąpi pięcioro naszych reprezentantów, w tym czołowi tenisiści tacy jak Iga Świątek, Hubert Hurkacz czy Magda Linette. Większość Biało-Czerwonych rozpocznie turniej od 1. rundy, natomiast Iga Świątek wkroczy do akcji dopiero w 2 rundzie.

Kobieca drabinka Miami Open została opublikowana w niedzielę, natomiast zestawienie par męskiego turnieju poznaliśmy dzień później. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie zmierzy się z Ethanem Quinnem. Dla Wrocławianina to idealna okazja do rewanżu za bolesną porażkę podczas Australian Open, gdzie uległ Amerykaninowi 4:6, 6:7, 1:6. Ten mecz zapoczątkował katastrofalną passę sześciu z rzędu porażek polskiego tenisisty, której nie potrafił przerwać nawet w turnieju ATP Challenger na Dominikanie. Jeśli Hurkacz poradzi sobie z Quinnem, w następnej fazie czeka na niego Casper Ruud.

Z kolei Kamil Majchrzak na starcie Miami Open spotka się z Miomirem Kecmanoviciem. Wygrany z tego pojedynku w kolejnej rundzie zmierzy się z Learnerem Tienem.

Magda Linette rozpocznie rywalizację na Florydzie od starcia z Warwarą Graczową. Jeśli Poznanianka okaże się lepsza od reprezentantki Francji, w 2. rundzie dojdzie do polskiego pojedynku z Igą Świątek. Trzecia z naszych zawodniczek, Magdalena Fręch, w swoim pierwszym meczu zagra przeciwko Amerykance McCartney Kessler.

Zestawienie meczów Polaków w 1. i 2. rundzie Miami Open

1. runda (wtorek/środa/czwartek):

Magda Linette – Warwara Graczowa (wtorek, ok. 18:00 czasu polskiego)

Magdalena Fręch – McCartney Kessler (wtorek, ok. 19:30 czasu polskiego)

Hubert Hurkacz – Ethan Quinn (środa lub czwartek)

Kamil Majchrzak – Miomir Kecmanović (środa lub czwartek)

2. runda (czwartek):

Iga Świątek – Magda Linette lub Warwara Graczowa

