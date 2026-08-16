Kate Douglass ustanawia nowy rekord świata. Niesamowity wyczyn w Irvine

Nowy rekord świata na 50 m

Amerykanka Kate Douglass osiągnęła życiowy sukces podczas prestiżowych zawodów w Kalifornii. Pływaczka zdobyła złoty medal na mistrzostwach Pan Pacific w Irvine, stając się najszybszą zawodniczką w historii na dystansie 50 m stylem dowolnym. W decydującym wyścigu finałowym przypieczętowała swoje zwycięstwo, uzyskując znakomity czas 23,19 sekundy. Jej występ wzbudził ogromny podziw wśród zgromadzonej publiczności.

Wcześniej, w trakcie wyścigu eliminacyjnego, zaprezentowała równie wysoką i stabilną formę. Amerykanka pokonała ten sam dystans w 23,49 sekundy, co już wtedy dało jej najlepszy wynik na świecie. Douglass wyraźnie zdominowała tegoroczne zmagania w Stanach Zjednoczonych, pokazując doskonałe przygotowanie do startów. Te wyniki na długo zapiszą się w annałach światowego sportu.

Jakie wyniki osiągnęły rywalki Douglass?

Poprzedni rekord globu w tej konkurencji należał do innej reprezentantki USA, Gretchen Walsh. Zanotowała ona świetny wynik 23,55 s pod koniec czerwca podczas Settecolli Trophy w Rzymie, gdzie w bezpośrednim pojedynku pokonała Douglass. Tym razem, w wielkim finale w Irvine, Walsh musiała jednak uznać wyższość koleżanki z kadry, zadowalając się srebrnym medalem wywalczonym z czasem 23,74 s. Mimo to potwierdziła przynależność do absolutnej czołówki.

Na najniższym stopniu podium stanęła utytułowana zawodniczka z Antypodów. Brązowy krążek przypadł Australijce Meg Harris, która dotknęła ściany z rezultatem 23,89 s. Tymczasem 24-letnia Douglass natychmiast rozpoczęła koncentrację i przygotowania do niedzielnego finału na 200 m stylem klasycznym. Wyścig ten stanowił zwieńczenie zawodów skupiających najlepszych pływaków spoza kontynentu europejskiego.