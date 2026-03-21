Justyna Święty-Ersetic zdobywa medal i zachwyca formą. Internauci są pod ogromnym wrażeniem

Najważniejsze informacje o sukcesie Justyny Święty-Ersetic

- Podczas sobotnich zawodów, 21 marca, w Toruniu nasza zawodniczka wywalczyła brąz w mieszanej sztafecie 4x400 metrów na halowych mistrzostwach globu.

- Wraz z nią na podium stanęli również Kajetan Duszyński, Anna Gryc oraz Marcin Karolewski.

- Polacy początkowo zajęli czwartą lokatę, jednak dyskwalifikacja jamajskiej drużyny zapewniła im zasłużone trzecie miejsce.

- Ten sportowy triumf sprawił, że internauci masowo zaczęli wyszukiwać informacji o biegaczce, zachwycając się jej zjawiskowymi kadrami w sieci.

Medalowy bieg Justyny Święty-Ersetic na zawodach w Toruniu

Do ogromnej puli sportowych osiągnięć nasza reprezentantka dorzuciła właśnie kolejny fenomenalny wynik. Występując w mieszanej sztafecie 4x400 metrów, w sobotę, 21 marca, sięgnęła po brązowy krążek w trakcie halowego czempionatu globu organizowanego w Toruniu. Oprócz doświadczonej biegaczki, w składzie polskiej ekipy pobiegli także Marcin Karolewski, Anna Gryc i Kajetan Duszyński. Bezpośrednio po przekroczeniu linii mety polscy sportowcy odczuwali spory niedosyt, ponieważ sklasyfikowano ich tuż za podium, na czwartej pozycji. Sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie, gdy sędziowie postanowili zdyskwalifikować zespół z Jamajki, co automatycznie wywindowało polski kwartet na trzecie miejsce w ogólnym zestawieniu.

„Dopiero chodzę, patrzę na telewizję i mówię, mamy ten medal! Jest to super uczucie i cieszę się, i nie mogę się doczekać, kiedy stąd wyjdę i kiedy zobaczę resztę mojego zespołu, bo tak naprawdę nie mieliśmy nawet możliwości razem się cieszyć”

Tak całą sytuację relacjonowała wyraźnie poruszona Justyna Święty-Ersetic, stanowczo zamykając usta wszystkim swoim dotychczasowym krytykom i udowadniając wysoką formę. Jak sama z satysfakcją stwierdziła, wiele osób wysyłało ją już na sportową emeryturę, lecz ona wciąż potrafi zaciekle rywalizować na bieżni. Ten niezwykły triumf 33-letniej sportsmenki sprawił, że fani zaczęli masowo poszukiwać wiadomości na jej temat w sieci. W trakcie tych wirtualnych poszukiwań wielu sympatyków sportu natrafiło na niezwykle zmysłowe i gorące fotografie utalentowanej lekkoatletki.

Reakcje internautów na zmysłowe zdjęcia Justyny Święty-Ersetic

Oficjalne konto instagramowe polskiej gwiazdy sportu jest wręcz zasypane odważnymi ujęciami, które doskonale eksponują jej wyćwiczoną sylwetkę. Publikowane przez nią fotografie wywołują gigantyczne emocje wśród setek obserwatorów. Na jednym z popularnych ujęć zawodniczka pozuje z szerokim uśmiechem po zrzuceniu sportowego stanika, co sprawia, że fani zakochują się w niej bez pamięci i chętnie komentują jej urodę.

„Kwintesencja kobiecości: Ideał, Hot; Definicja piękna; Fantastyczne ciało; Piękna kobieta”

Właśnie takimi pełnymi podziwu słowami komentują jej niesamowitą urodę zachwyceni użytkownicy internetu. Zdobyty na toruńskiej bieżni brązowy krążek jest już jej piątym medalem przywiezionym z halowych mistrzostw świata w lekkoatletyce. Biorąc pod uwagę starty na otwartym stadionie, reprezentantka Polski może pochwalić się łącznie dwoma medalami mistrzostw globu oraz dwoma cennymi krążkami z Igrzysk Olimpijskich, wśród których znajduje się ten najcenniejszy, czyli złoty.

