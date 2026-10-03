Jerrick Harding błyszczy w Turcji. Zobacz statystyki reprezentanta Polski

Znakomity występ reprezentanta Polski

Reprezentant Polski, Jerrick Harding, okazał się najskuteczniejszym zawodnikiem podczas sobotniego starcia. Jego drużyna Turk Telekom pokonała na wyjeździe Bursaspor Basketbol z wynikiem 78:69. Mecz odbył się w ramach drugiej kolejki prestiżowej tureckiej ligi koszykarzy. Wynik ten umocnił pozycję ekipy gości na początku sezonu.

Zaledwie 28-letni naturalizowany Amerykanin spędził na parkiecie niespełna dwadzieścia minut. W tym relatywnie krótkim czasie koszykarz zdołał rzucić aż dwadzieścia cztery punkty. Jego precyzja i ogromne zaangażowanie w akcje ofensywne znacząco przyczyniły się do ostatecznego sukcesu drużyny.

Jakie były dokładne statystyki zawodnika?

Jerrick Harding mógł pochwalić się bardzo dobrą skutecznością rzutową w tym zaciętym pojedynku. Trafił sześć z dziewięciu prób za dwa punkty oraz trzy z siedmiu rzutów z dystansu. Dodatkowo wykorzystał trzy z czterech przyznanych rzutów wolnych, a także zapisał na swoim koncie jedną zbiórkę oraz jedną asystę.

Dla zespołu z Ankary to już drugie zwycięstwo w trwających obecnie rozgrywkach ligowych. Na inaugurację sezonu Turk Telekom pokonał przed własną publicznością Pinar Karsiyaka 73:72. W tamtym niezwykle wyrównanym, otwierającym meczu polski kadrowicz nie znalazł się jeszcze w składzie meczowym.