Naturalizowani sportowcy w Polsce. Kto napisał historię sukcesów?

Wkład zagranicznych sportowców w zimowe sukcesy Polski

Władimir Semirunnij, łyżwiarz szybki z Jekaterynburga, przybył do Polski we wrześniu 2023 roku. Po otrzymaniu polskiego obywatelstwa w sierpniu 2025 roku, z sukcesem zadebiutował w biało-czerwonych barwach. Na igrzyskach w Mediolanie zdobył **olimpijskie srebro** w wyścigu na 10 000 metrów, a wcześniej wywalczył dwa brązowe medale mistrzostw świata.

W ostatnich latach grono zimowych reprezentantów Polski zasilili także inni sportowcy. Jekaterina Kurakowa, urodzona w Moskwie łyżwiarka figurowa, od 2018 roku trenuje w Toruniu, reprezentując Polskę na igrzyskach w Pekinie (12. miejsce) oraz zdobywając czwartą pozycję na ME 2023. Z kolei Diane Sellier (Francja) i Felix Pigeon (Kanada) przyczynili się do historycznego brązowego medalu w sztafecie na MŚ w short tracku, a Sellier jako pierwszy Polak zwyciężył w zawodach Pucharu Świata na 500 m, zdobywając także **medale mistrzostw Europy**.

Lekkoatletyczne medale dla biało-czerwonych

Maria Żodzik, urodzona na Białorusi, wywalczyła jedyny medal lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio dla Polski. 29-letnia skoczkini wzwyż, od 2022 roku przebywająca w Białymstoku, otrzymała obywatelstwo na początku 2024 roku, co umożliwiło jej występ na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jej rodaczka, Kryscina Cimanouska, sprinterka, w 2021 roku otrzymała azyl polityczny w Polsce po incydencie na igrzyskach w Tokio, od 2023 roku **reprezentuje Polskę** na najważniejszych imprezach, w tym w Paryżu.

Maher Ben Hlima, chodziarz z Tunezji, mieszkający w Polsce od kilkunastu lat, wznowił treningi w 2022 roku i maszerował w stroju z orzełkiem na ostatnich letnich igrzyskach. Przed nim, Yared Shegumo, biegacz z Etiopii, stał się pierwszym etiopskim sportowcem z polskim obywatelstwem we wrześniu 2003 roku. Po ucieczce przed poborem do armii i pobycie w obozie dla uchodźców, Shegumo pobił halowy rekord kraju na 3000 m w 2004 roku, zdobył **srebrny medal mistrzostw Europy** w 2014 roku i dwukrotnie został mistrzem Polski w maratonie, występując również na igrzyskach w Rio de Janeiro.

Gwiazdy siatkówki i koszykówki z zagranicznym paszportem

Wilfredo Leon, siatkarz urodzony na Kubie, po nieudanych kwalifikacjach olimpijskich w 2012 roku przeniósł się do Europy, a w 2013 roku trafił do Polski. Po otrzymaniu polskiego paszportu w 2015 roku i czteroletniej karencji, w 2019 roku zadebiutował w biało-czerwonych barwach. Pomógł Polsce zdobyć **triumf w mistrzostwach Europy** w 2023 roku, dwa brązowe medale tej imprezy, oraz olimpijski medal w Paryżu (srebro w 2024), a także brąz mundialu na Filipinach w 2025 roku.

Jordan Loyd, amerykański koszykarz, stał się dziewiątym naturalizowanym graczem w historii reprezentacji Polski, prowadząc ją do najlepszej ósemki w Europie i będąc jednym z liderów Eurobasketu. Jego debiut nastąpił za namową Mateusza Ponitki. Jerrick Harding, który otrzymał polskie obywatelstwo latem 2025 roku, zaliczył spektakularny debiut w eliminacjach mistrzostw świata z Austrią, zdobywając 32 punkty. Wcześniej Polskę reprezentowali m.in. Joe McNaull, Eric Elliott, Jeff Nordgaard, David Logan, Thomas Kelati, A.J. Slaughter, Geoffrey Groselle i Luke Petrasek, z których Slaughter ma największy staż, trzykrotnie uczestnicząc w mistrzostwach Europy i przyczyniając się do **ósmego miejsca na mistrzostwach świata** 2019.

Naturalizowane koszykarki i piłkarze: od McBride do Cionka

W kobiecej kadrze koszykówki przez dwa lata grała Amerykanka Julie McBride, która wystąpiła w Eurobaskecie 2015. Jej śladem poszła rodaczka Marissa Kastanek, posiadająca obywatelstwo polskie od 2018 roku, która zadebiutowała w kadrze w 2021 roku. Najświeższe wzmocnienie to pochodząca z Zimbabwe Stephanie Mavunga, która po przenosinach do USA i grze w BC Polkowice, zadebiutowała w **eliminacjach ME** w polskich barwach w 2023 roku, po otrzymaniu obywatelstwa.

Matty Cash, urodzony w angielskim Slough, od dwóch sezonów jest podstawowym zawodnikiem Aston Villi w Premier League. Dzięki polskim korzeniom jego matki, w 2021 roku otrzymał polskie obywatelstwo i szybko zadebiutował w reprezentacji Polski. Do tej pory zaliczył 23 występy i zdobył cztery gole, z czego trzy w ubiegłym roku. Wcześniej głośnym echem odbił się przypadek Emmanuela Olisadebe z Nigerii, który w 2000 roku otrzymał polskie obywatelstwo i zadebiutował w kadrze, zdobywając gola i walnie przyczyniając się do **pierwszego od 16 lat awansu** do turnieju finałowego mistrzostw świata.

Europejskie sukcesy w piłce nożnej i badmintonie

Roger Guerreiro, urodzony w Brazylii, zadebiutował w polskiej kadrze w 2008 roku po otrzymaniu obywatelstwa miesiąc wcześniej. Wystąpił na Euro 2008, zdobywając jedyną bramkę dla Polski w tym turnieju, a jego dorobek w reprezentacji to 25 spotkań i cztery gole. W kolejnych latach w kadrze grali również Francuzi Ludovic Obraniak i Damien Perquis, mający polskie korzenie, oraz Brazylijczyk Thiago Cionek, który po otrzymaniu obywatelstwa w 2011 roku, uczestniczył w ME 2016 i **MŚ 2018 w Rosji**.

W badmintonie Polskę reprezentowała Nadieżda Kostiuczyk, urodzona w Brześciu na Białorusi. Polką jest od 2001 roku, a największe sukcesy odniosła w deblu z Kamilą Augustyn oraz w mikście z Robertem Mateusiakiem, z którym zdobyła cztery medale mistrzostw Europy. W polskich barwach zadebiutowała na igrzyskach w 2008 roku, a w Pekinie, Londynie i Rio de Janeiro z Mateusiakiem odpadali w ćwierćfinale, będąc o krok od **strefy medalowej**.

Zapasy, kajakarstwo i boks: międzynarodowy wkład

W polskich zapasach na sławę pracowali naturalizowani zawodnicy, m.in. Ormianin Edward Barsegjan, który w 2008 roku zajął siódme miejsce na mistrzostwach Europy. Magomedmurad Gadżijew, do 2012 roku reprezentujący Rosję, w barwach Polski pięciokrotnie stanął na podium ME, w tym na najwyższym stopniu w 2020 roku, został wicemistrzem świata w 2017 i **mistrzem globu w 2021** roku. Geworg Sahakjan, również z Armenii, od 2016 roku reprezentuje Polskę w stylu klasycznym, zdobywając brązowe medale MŚ w 2018 i 2021 roku oraz srebro ME w 2019 roku.

Polskie barwy reprezentowało także dwóch znakomitych kajakarzy: Iwan Klementiew, mistrz olimpijski z Seulu i siedmiokrotny mistrz świata, który w barwach Polski zdobył złoty medal MŚ w Meksyku w 1994 roku. Michał Śliwiński, wicemistrz olimpijski z Seulu i Barcelony, urodzony na Ukrainie, po otrzymaniu obywatelstwa w 2001 roku zdobył dla Polski trzy złote medale mistrzostw świata. W boksie, w 2002 roku obywatelstwo otrzymał ukraiński bokser Andrzej Liczik, który w 2004 roku zdobył **brązowy medal ME**.

Tenis stołowy, żużel, hokej i szachy: kto zasilił polskie szeregi?

Polskę jako drugą ojczyznę wybrało kilku tenisistów stołowych z Chin. Li Qian, przebiła się do ścisłej czołówki europejskiej, w 2018 roku została pierwszą w historii polską mistrzynią Starego Kontynentu, a rok później Siarka Tarnobrzeg triumfowała z jej udziałem w Lidze Mistrzów. W męskiej reprezentacji przez lata występował Wang Zeng Yi, który w 2013 roku zdobył **tytuł deblowego mistrza Europy**. Norweski żużlowiec Rune Holta w 2002 roku przyjął obywatelstwo, zdobywając dwa tytuły indywidualnego mistrza kraju (2003, 2007) i dwukrotnie triumfując z reprezentacją w Drużynowym Pucharze Świata (2005, 2007).

Hokeista Martin Voznik, Czech urodzony w Hawierzowie, został polskim obywatelem w 2002 roku, występując w 55 meczach reprezentacji Polski i uczestnicząc czterokrotnie w mistrzostwach świata. Przez niemal dekadę, od 2016 roku, bramki reprezentacyjnej strzegł John Murray, urodzony w USA, który poślubił Polkę i otrzymał paszport RP. W maju 2025 roku wystąpił z biało-czerwonymi w mistrzostwach świata elity. Wśród naturalizowanych szachistów wyróżnia się arcymistrz Michał Krasenkow, który od 1996 roku wielokrotnie reprezentował Polskę, był **dwukrotnym mistrzem kraju** i rekordowe 14 razy zdobył tytuł drużynowy.

Polscy ciężarowcy z zagranicznym rodowodem

Na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku w reprezentacji Polski w podnoszeniu ciężarów wystąpiło dwóch zawodników urodzonych poza granicami kraju. Sergiusz Wołczaniecki, pochodzący z ukraińskiego Zaporoża, od 1990 roku był zawodnikiem Budowlanych Opole, a w 1992 roku otrzymał obywatelstwo dzięki polskim korzeniom dziadka. W stolicy Katalonii wywalczył **brązowy medal olimpijski** w kategorii do 90 kg, a rok później zdobył drugie miejsce na mistrzostwach Europy. Andrzej Kozłowski, urodzony w Kijowie, również otrzymał obywatelstwo polskie w 1992 roku, zajmując czwarte miejsce na igrzyskach w kategorii 75 kg i zdobywając złoty medal mistrzostw Europy w 1995 roku.

Arsen Kasabijew, urodzony w Gruzji, w barwach tego kraju został wicemistrzem olimpijskim w Pekinie, awansując na tę pozycję po ponownej analizie próbek. Obywatelem Polski jest od 2009 roku, a niemal 14 lat temu został mistrzem Europy. W 2023 roku, po długiej przerwie, powrócił na międzynarodowe pomosty, występując w mistrzostwach świata i Europy. Historie tych sportowców pokazują znaczący wpływ naturalizowanych zawodników na **sukcesy polskiego sportu** na arenie międzynarodowej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.