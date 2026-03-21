Jan Tomaszewski ostro o powołaniach na mecze barażowe. Skreśla dwa głośne nazwiska

Jan Tomaszewski skreśla Pyrkę i Rózgę z reprezentacji Polski

Selekcjoner reprezentacji Polski przedstawił listę graczy na kluczowe spotkania barażowe, co spotkało się z natychmiastową reakcją i mocną oceną słynnego golkipera.

Były bramkarz reprezentacji podkreśla, że grupa dwudziestu pięciu graczy to stanowczo za dużo, wskazując konkretnie Arkadiusza Pyrkę i Tomasza Rózgę jako zawodników niepotrzebnych na tym etapie.

Doświadczony ekspert oczekuje od biało-czerwonych nieustępliwości na murawie, a z przodu widzi miejsce wyłącznie dla Roberta Lewandowskiego.

Czas pokaże, czy ostateczne wybory trenera oraz wskazówki byłego kadrowicza pomogą drużynie narodowej w wywalczeniu przepustki na upragniony turniej.

Legendarny bramkarz początkowo pochwalił szkoleniowca za ogłoszone zestawienie, jednak szybko zmienił ton i przeszedł do wytykania błędów. Głównym problemem według eksperta jest zaproszenie na zgrupowanie aż dwudziestu pięciu zawodników, co automatycznie powoduje, że dwóch z nich i tak wyląduje poza kadrą meczową. Słynny ekspert bez cienia wątpliwości wytypował graczy, których w ogóle by nie zapraszał na te spotkania.

- Zupełnie niepotrzebnie powołał 25 zawodników, bo dwóch będzie siedziało na trybunach. To bez sensu, że odsyła się dwóch graczy - stwierdził Tomaszewski.

Zaraz po tym stanowczym stwierdzeniu, były reprezentant kraju ujawnił personalia piłkarzy, którzy jego zdaniem nie przydadzą się w najbliższych meczach. Nie owijając w bawełnę podał konkretne nazwiska graczy, z których by natychmiastowo zrezygnował na obecnym etapie rozgrywek.

- Gdybym miał zrezygnować z kogoś, to bym zrezygnował z Pyrki i z Rózgi. To są na pewno przyszłościowi zawodnicy, ale umówmy się, w tym dwumeczu nie będą przydatni - ocenił stanowczo.

Oczekiwania wobec kadry Urbana: Agresywna gra na pograniczu faulu

Zastanawiając się nad możliwościami polskiego zespołu, emerytowany sportowiec odwołał się do występów krajowych drużyn na arenie międzynarodowej. Według niego niedawna porażka Rakowa Częstochowa wynikała w głównej mierze z braku zdecydowania i sportowej złości na murawie. Z tego powodu oczekuje on, że kadrowicze zaprezentują całkowicie odmienne, o wiele bardziej drapieżne podejście do nadchodzących rywali.

- Trzeba pokazać przeciwnikowi, że my się was nie boimy, a wprost przeciwnie: to wy powinniście się nas bać. Trzeba grać na pograniczu faulu, żeby przeciwnik się nas przestraszył. U nas tego gryzienia trawy nie ma - apelował.

Taktyka reprezentacji Polski: Robert Lewandowski osamotniony w ataku

Znany z ostrego języka komentator wziął także pod lupę optymalne ustawienie taktyczne biało-czerwonych. Stanowczo sprzeciwia się on koncepcji z wykorzystaniem dwóch snajperów z przodu, argumentując, że taki wariant drastycznie osłabia środek pola, który zazwyczaj rozstrzyga o losach całego widowiska.

- Przestańmy mówić o dwóch napastnikach. Jak gra dwóch, to kogoś zabraknie w pomocy, a wiadomo, że druga linia decyduje o wszystkim - analizował.

Wybitny polski bramkarz jest święcie przekonany, że receptą na zwycięstwo będzie system skupiający się na dostarczaniu piłek do samotnie walczącego w ataku kapitana kadry. To właśnie zaangażowanie drugiej linii we wsparcie Roberta Lewandowskiego ma zagwarantować odpowiedni rezultat w tym kluczowym dwumeczu.

