Jan Bednarek kończy 30 lat. Portugalski gigant z tej okazji zrobił coś w sieci

Zatrudnianie zawodników z naszego kraju to dla portugalskiego zespołu znana praktyka, jednak obecna sytuacja to wręcz wyjątkowe nagromadzenie rodzimych graczy. W szatni giganta z Porto przebywa obecnie jednocześnie aż trzech biało-czerwonych, a mianowicie Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior oraz Jan Bednarek. Z racji urodzin to właśnie ten ostatni stał się w niedzielę głównym punktem zainteresowania ze strony całego klubu.

Przedstawiciele portugalskiej ekipy postanowili uczcić trzydzieste urodziny swojego kluczowego defensora, udostępniając w przestrzeni internetowej specjalną wiadomość. Zwraca uwagę fakt, że ten jubileuszowy komunikat został zredagowany częściowo w naszym ojczystym języku.

Użyte w publikacji określenia takie jak „Ściana” oraz „Mur” stanowią bezpośrednie odniesienie do wysokiej dyspozycji polskiego piłkarza.

Ekipa „Smoków” wybiegła na murawę dokładnie w dniu osobistego święta polskiego zawodnika. To ligowe spotkanie zaplanowano na godzinę 21:30, a najbliższym przeciwnikiem gospodarzy będzie zajmująca aktualnie siódmą lokatę w tabeli ligi portugalskiej drużyna Estoril.