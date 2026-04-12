Jan Bednarek kończy 30 lat. Portugalski gigant z tej okazji zrobił coś w sieci

Michał Skiba
2026-04-12 20:24

Polski obrońca świętuje 12 kwietnia swoje trzydzieste urodziny. Drużyna z Estadio do Dragão postanowiła uczcić ten wyjątkowy jubileusz, publikując dedykowany komunikat na swoich oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

Zatrudnianie zawodników z naszego kraju to dla portugalskiego zespołu znana praktyka, jednak obecna sytuacja to wręcz wyjątkowe nagromadzenie rodzimych graczy. W szatni giganta z Porto przebywa obecnie jednocześnie aż trzech biało-czerwonych, a mianowicie Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior oraz Jan Bednarek. Z racji urodzin to właśnie ten ostatni stał się w niedzielę głównym punktem zainteresowania ze strony całego klubu.

Przedstawiciele portugalskiej ekipy postanowili uczcić trzydzieste urodziny swojego kluczowego defensora, udostępniając w przestrzeni internetowej specjalną wiadomość. Zwraca uwagę fakt, że ten jubileuszowy komunikat został zredagowany częściowo w naszym ojczystym języku.

Użyte w publikacji określenia takie jak „Ściana” oraz „Mur” stanowią bezpośrednie odniesienie do wysokiej dyspozycji polskiego piłkarza. 

Ekipa „Smoków” wybiegła na murawę dokładnie w dniu osobistego święta polskiego zawodnika. To ligowe spotkanie zaplanowano na godzinę 21:30, a najbliższym przeciwnikiem gospodarzy będzie zajmująca aktualnie siódmą lokatę w tabeli ligi portugalskiej drużyna Estoril.

