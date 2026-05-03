Ekstraklasa: Zagłębie Lubin bez goli z Cracovią. Ale co stało się w pierwszej połowie?

Bezbramkowy remis Zagłębia z Cracovią

Spotkanie KGHM Zagłębia Lubin z Cracovią Kraków w ramach rozgrywek Ekstraklasy zakończyło się remisem 0:0. Kibice zgromadzeni na stadionie w Lubinie, w liczbie 5 545, byli świadkami zaciętej walki, która ostatecznie nie przyniosła rozstrzygnięcia bramkowego. Mimo braku goli, mecz obfitował w wydarzenia, które miały kluczowe znaczenie dla jego przebiegu i ostatecznego wyniku.

Decyzje sędziowskie również odegrały ważną rolę, a arbiter Tomasz Kwiatkowski z Warszawy musiał kilkukrotnie sięgać po kartki. To bezbramkowe starcie potwierdziło, że w polskiej lidze często o końcowym rezultacie decydują detale oraz dyscyplina taktyczna obu zespołów, a nie tylko ofensywna gra.

Kluczowa czerwona kartka w pierwszej połowie

Jednym z najbardziej decydujących momentów tego spotkania była czerwona kartka dla zawodnika KGHM Zagłębia Lubin. W 27. minucie meczu Igor Orlikowski został wykluczony z gry za faul, co znacząco skomplikowało sytuację gospodarzy. Gra w osłabieniu przez większą część meczu wymusiła na lubinianach zmianę strategii i skupienie się na defensywie.

Cracovia Kraków również otrzymała żółte kartki, które zobaczyli Brahim Traore oraz Amir Al-Ammari. Po stronie Zagłębia upomnieni zostali Marcel Reguła i Mihael Mlinarić, co świadczyło o ogólnej intensywności i fizyczności rywalizacji. Ostatecznie żadna z drużyn nie była w stanie wykorzystać swoich szans, co zaowocowało podziałem punktów.

Jak wyglądały składy obu drużyn w Lubinie?

Trenerzy obu zespołów wystawili swoje najmocniejsze jedenastki, licząc na zwycięstwo. W bramce KGHM Zagłębia Lubin stanął Jasmin Burić, a w obronie wystąpili Igor Orlikowski, Michał Nalepa i Damian Michalski. Pomoc tworzyli Mateusz Grzybek, Filip Kocaba, Damian Dąbrowski, Mateusz Dziewiatowski i Josip Corluka, natomiast w ataku zagrali Marcel Reguła i Michali Kosidis. W trakcie meczu dokonano kilku zmian, wprowadzając między innymi Jakuba Kolana za Mateusza Dziewiatowskiego oraz Levente Szabo i Tomasza Makowskiego w drugiej połowie, aby odświeżyć ofensywę.

Cracovia Kraków rozpoczęła mecz z Sebastianem Madejskim w bramce oraz obroną w składzie: Bosko Sutalo, Gustav Henriksson, Brahim Traore i Mauro Perković. Pomoc składała się z Dominika Piły, Mateusza Klicha, Maxime Domingueza i Ajdina Hasicia, uzupełnioną przez Amira Al-Ammariego. W ataku wystąpił Kahveh Zahiroleslam. Z ławki rezerwowych na boisko weszli Martin Minczew, Mateusz Praszelik, Dijon Kameri oraz Gabriel Charpentier, próbując odmienić losy bezbramkowego spotkania.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.