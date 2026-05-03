Liga Mistrzyń siatkarek. Jak Joanna Wołosz i jej drużyna zakończyły zmagania w Stambule?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-03 18:15

W turnieju finałowym Ligi Mistrzyń siatkarek w Stambule, drużyna Joanny Wołosz A. Carraro Prosecco Doc Conegliano zapisała na swoim koncie kolejny medal. Ubiegłoroczni triumfatorzy zmierzyli się z innym włoskim zespołem Savino del Bene Scandicci w walce o podium. Rezultat tego starcia budził wiele emocji wśród fanów Ligi Mistrzyń. Poznaj szczegóły występu polskiej rozgrywającej i jej zespołu.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Centralna część obrazu przedstawia nogi i dolną część tułowia osoby w sportowym stroju, prawdopodobnie siatkarki, która wykonuje wyskok. Ubrana jest w czarne krótkie spodenki z białym numerem "16" po lewej stronie i białym logo marki po prawej, oraz szarobeżowe ochraniacze na kolana. Widoczne są również białe buty sportowe z czarnymi akcentami i białe skarpety. Tło jest rozmyte, z ciemnoniebieskimi i białymi obszarami oraz niewyraźnymi sylwetkami innych osób i elementów boiska, w tym fragmentu siatki i słupka siatki w kolorze niebieskim.

A. Carraro Prosecco Doc Conegliano na podium Ligi Mistrzyń

W Stambule drużyna A. Carraro Prosecco Doc Conegliano, z Joanną Wołosz w składzie, zajęła trzecie miejsce w turnieju finałowym Ligi Mistrzyń siatkarek. Ubiegłoroczny triumfator pokonał inny włoski zespół Savino del Bene Scandicci z wynikiem 3:0 w setach (25:16, 26:24, 27:25). Obie ekipy, które rok wcześniej spotkały się w finale Ligi Mistrzyń, tym razem w półfinałach musiały uznać wyższość tureckich rywalek. To był ważny mecz o honor i miejsce na podium w prestiżowych rozgrywkach.

Joanna Wołosz, doświadczona rozgrywająca i była reprezentantka Polski, rozegrała całe spotkanie, dokładając do dorobku zespołu jeden punkt. Najskuteczniejszymi zawodniczkami w drużynie A. Carraro Prosecco Doc Conegliano były Isabelle Haak z 19 punktami oraz Ting Zhu, która zdobyła 18 punktów. W zespole Savino del Bene Scandicci wyróżniła się Ekaterina Antropova, zdobywczyni 22 punktów. Dla zespołu z Conegliano jest to już ósmy medal wywalczony w historii występów w Lidze Mistrzyń.

Finał Ligi Mistrzyń 2024: Kto zmierzył się o złoto?

W decydującym o tytule mistrza meczu do rywalizacji przystąpiły dwie drużyny z tego samego miasta, Stambułu. VakifkBank zmierzył się z Eczacibasi Dynavit w tureckim finale. Początek tego emocjonującego spotkania zaplanowano na godzinę 19:00, co przyciągnęło uwagę wielu fanów siatkówki. Był to prawdziwy pojedynek gigantów europejskiej siatkówki, który miał wyłonić nowego triumfatora.

W drużynie Eczacibasi Dynavit jedną z kluczowych postaci jest polska reprezentantka Magdalena Stysiak. Jej obecność w finale podkreśla silną pozycję polskich zawodniczek w europejskiej siatkówce. Stysiak, jako jedna z liderek, miała znaczący wpływ na dotarcie swojej drużyny do finału Ligi Mistrzyń. To wydarzenie z pewnością śledzili polscy kibice, licząc na sukces.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.