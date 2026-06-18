Miss mundialu w skąpym staniku na trybunach MŚ 2026. Ten strój odsłonił niemal wszystko!

KH
Bartosz Olszewski
2026-06-18 21:25

Ivana Knoll, okrzyknięta „miss mundialu” podczas turnieju w Katarze w 2022 roku, znowu błyszczy na trybunach Mistrzostw Świata 2026. Chorwacka modelka, znana z odważnych kreacji w barwach narodowych, po raz kolejny przyciągnęła uwagę mediów. W trakcie spotkania fazy grupowej Anglia - Chorwacja w Teksasie, influencerka zaprezentowała się w stroju, który niemal w całości odsłaniał jej biust! Te zdjęcia mówią same za siebie.

Znana z poprzedniego mundialu celebrytka po raz kolejny postanowiła zaszokować swoim strojem. Na trybunach pojawiła się w niezwykle skąpym biustonoszu w czerwono-białą szachownicę, który tylko odrobinę zasłaniał jej imponujący biust. Stylizację dopełniały kuse spodenki mocno eksponujące sylwetkę, z wystającymi kieszeniami w narodowych kolorach Chorwacji. Kreacja była na tyle wyzywająca, że uwaga fotoreporterów oraz realizatorów transmisji znacznie częściej skupiała się na sektorze kibiców niż na wydarzeniach boiskowych!

Oto miss mundialu 2026? Wszyscy na mistrzostwach mówią o jej dekolcie!

Ivana Knoll w skąpym staniku w barwach chorwackich z repliką pucharu Mistrzostw Świata, pozująca na trybunach podczas meczu. Modelka, znana z odważnych kreacji, eksponuje biust, czym przyciąga uwagę mediów. Więcej o jej kontrowersyjnych stylizacjach przeczytasz na naszym portalu.
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Chorwacka modelka Ivana Knoll w odważnym stroju na MŚ 2026

Popularność Ivany Knoll wystrzeliła podczas mistrzostw w Katarze, gdzie jej wyzywający ubiór wzbudzał gigantyczne zainteresowanie w konserwatywnym kraju. Od tamtego czasu modelka z sukcesem rozwija swoje profile w internecie, gromadząc miliony obserwatorów. Sama celebrytka często zaznacza, że absolutnie nie dba o przychylne komentarze, a modowe wybory to jej sposób na pokazywanie własnego charakteru. Jej pojawienie się na meczu z reprezentacją Anglii tylko potwierdziło, że wciąż zależy jej na medialnym rozgłosie i zwracaniu na siebie uwagi.

Kibice zgromadzeni na amerykańskim obiekcie wprost nie mogli przestać patrzeć na chorwacką fankę, a fotografie jej odważnego stroju natychmiast opanowały portale społecznościowe, zbierając mnóstwo reakcji oraz tysiące wpisów internautów. Część osób doceniała jej pewność siebie i świetny wygląd, podczas gdy inni twierdzili, że tym razem ubiór był zdecydowanie zbyt kontrowersyjny. Bez względu na oceny, Ivana Knoll po raz kolejny stała się główną atrakcją sportowego widowiska, potwierdzając, że wciąż potrafi podgrzać nastroje na piłkarskich arenach! Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii.

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