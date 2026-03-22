Inauguracja sezonu żużlowego w Częstochowie. Kto zaskoczył na torze?

Bartosz Zmarzlik zwycięzcą Memoriału Idzikowskiego i Czernego

Zwycięzcę tegorocznego Memoriału Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego w Częstochowie wyłonił dopiero bieg dodatkowy. Po 20 wyścigach aż trzech zawodników – Bartosz Zmarzlik z Motoru Lublin oraz Jakub Miśkowiak i Rohan Tungate z Włókniarza Częstochowa – zgromadziło po 14 punktów. To spowodowało konieczność rozegrania dodatkowej rundy w celu wyłonienia ostatecznego triumfatora turnieju.

Ostatecznie Bartosz Zmarzlik, sześciokrotny mistrz świata, zapewnił sobie pierwsze miejsce na podium. Drugi do mety dojechał Jakub Miśkowiak, a trzecią lokatę zajął Rohan Tungate. Wcześniej każdy z tej trójki wygrał po cztery wyścigi i raz zajął drugie miejsce, co świadczyło o wyrównanym poziomie rywalizacji. Szansę na podium miał również Krzysztof Buczkowski z Polonii Bydgoszcz, jednak po przegranym biegu z Tungatem musiał zadowolić się czwartą pozycją.

Groźne kontuzje w Częstochowie. Stan zdrowia Szostaka?

Turniej w Częstochowie niestety nie obył się bez groźnych zdarzeń na torze, które wzbudziły zaniepokojenie wśród kibiców. W pierwszym biegu doszło do kolizji Szymona Woźniaka z Polonii Bydgoszcz z Jasonem Doyle'em z Wilków Krosno, po której obaj żużlowcy upadli pod bandą. Na szczęście, po wstępnych badaniach, żadnemu z nich nic się nie stało i zostali dopuszczeni do powtórki wyścigu, co pozwoliło im kontynuować zawody.

Gorzej zakończyła się kolizja w czwartym biegu, gdzie Robert Chmiel z Kolejarza Opole zahaczył Sebastiana Szostaka z Włókniarza Częstochowa, powodując ich upadek. Chmiel kontynuował zawody po wykluczeniu z powtórki, jednak stan Sebastiana Szostaka był na tyle poważny, że wymagał natychmiastowego przewiezienia do szpitala. U młodego żużlowca zdiagnozowano złamanie w obrębie kręgosłupa piersiowego i szyi, co oznacza kilkutygodniową przerwę w startach i treningach oraz konieczność specjalistycznej rehabilitacji przed powrotem na tor.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.