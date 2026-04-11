Iga Świątek znów zagra o luksusowe auto. Ten model wprost zwala z nóg

Iga Świątek startuje w tenisowych zmaganiach w Stuttgarcie, gdzie główną nagrodą obok premii finansowej jest sportowy wóz.

Była liderka rankingu wygrała te zawody w 2022 oraz 2023 roku, świętując triumf za kierownicą niemieckiego pojazdu bezpośrednio na korcie.

W tegorocznej edycji na najlepszą zawodniczkę czeka imponujące Porsche, którego zdjęcia robią ogromne wrażenie.

Po serii wyczerpujących przygotowań w Akademii Rafaela Nadala na hiszpańskiej Majorce, Iga Świątek wraca do pucharowej rywalizacji. Najlepsza polska rakieta zameldowała się już w Niemczech, by wziąć udział w prestiżowym turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Zawodniczka z Raszyna ma doskonałe wspomnienia z tych kortów – triumfowała tam w latach 2022 i 2023, za co oprócz standardowych wypłat otrzymywała luksusowe modele Porsche.

Organizatorzy nie zamierzają odchodzić od wieloletniej tradycji i w tym sezonie na triumfatorkę znów czeka ekskluzywny samochód sportowy. Tym razem jest to Porsche 911 Carrera S Cabriolet, którego rynkowa wartość oscyluje w granicach 850 tysięcy złotych. Ten potężny pojazd może pochwalić się oszałamiającymi parametrami – rozpędzenie się do „setki” zajmuje mu zaledwie 3,7 sekundy, a wskazówka prędkościomierza zatrzymuje się na 308 km/h.

"Każdy, kto marzy o Porsche, zazwyczaj ma w głowie pewien obraz: od 60 lat model 911 jest ucieleśnieniem ekscytującego, mocnego samochodu sportowego, którego można używać na co dzień. Usiądź za kierownicą nowego 911 Carrera S Cabriolet i stań się częścią wyjątkowej społeczności" - czytamy na stronie niemieckiego koncernu.

Iga Świątek i nagroda w Stuttgarcie. Zwyciężczynie odbierają inny model

Mało kto wie, że sportowy wóz, którym tenisistki wyjeżdżają na kort podczas oficjalnej ceremonii, to ostatecznie zupełnie inny egzemplarz niż ten, który zabierają do domu. Triumfatorka zawodów w Stuttgarcie ma pełną dowolność w doborze wariantu wyposażenia oraz koloru karoserii, a spersonalizowana maszyna trafia do niej w późniejszym terminie. Dokładnie w taki sam sposób przebiegało wręczanie nagród w 2022 i 2023 roku, kiedy z końcowego sukcesu i nowych aut cieszyła się Iga Świątek.