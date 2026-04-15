Egzekucja sędziego podczas meczu. Napastnicy otworzyli ogień na murawie

- Piłkarski sędzia Javier Ortega stracił życie w wyniku postrzału na amatorskim boisku w Ekwadorze.

- Sprawcy wtargnęli na plac gry, śmiertelnie zranili 48-letniego mężczyznę z broni palnej i natychmiast zbiegli.

- Rząd Ekwadoru intensyfikuje walkę z grupami przestępczymi, jednak statystyki zabójstw nieustannie pną się w górę.

- Służby badają motywy tej zbrodni i prowadzą poszukiwania uzbrojonych morderców.

Jak informuje portal "Daily Mail", makabryczne wydarzenia rozegrały się w nadmorskiej prowincji El Oro w miejscowości Pasaje. Kilkudziesięciu kibiców zgromadzonych na trybunach patrzyło na śmierć 48-letniego arbitra. Mordercy natychmiast po oddaniu strzałów oddalili się z miejsca zbrodni, a poszkodowany zmarł zanim nadeszła pomoc.

Mecz piłkarski został z miejsca przerwany, a przerażeni gracze i widzowie ewakuowali się z obiektu sportowego. Policja natychmiast zabezpieczyła cały teren, natomiast lokalni organizatorzy ligi zawiesili wszystkie nadchodzące spotkania do czasu pełnego rozwikłania tej sprawy.

Z informacji przekazanych przez ministra spraw wewnętrznych wynika, że władze Ekwadoru skierowały niedawno ogromne siły do walki z bezprawiem. W zeszłym miesiącu ponad 75 tysięcy mundurowych trafiło do czterech najbardziej niebezpiecznych regionów, w tym właśnie do prowincji El Oro, gdzie zamordowano sędziego.

Prezydent Daniel Noboa od objęcia władzy w listopadzie 2023 roku próbuje stanowczo zlikwidować gangi, wprowadzając między innymi stany wyjątkowe. Niestety wskaźnik morderstw między 2024 a 2025 rokiem podskoczył o przeszło 30 procent, osiągając przerażający poziom 9216 odnotowanych ofiar śmiertelnych.

QUIZ. Polacy na mundialach! Tak do tej pory wyglądały nasze starty. Powalcz o komplet jak piłkarze o wyjście z grupy Pytanie 1 z 10 Na start ogólnie! Ile razy do tego roku polscy piłkarze wystąpili na mistrzostwach świata w piłce nożnej? 7 9 11 Następne pytanie