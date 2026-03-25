Iga Świątek szykuje duże ogłoszenie. Jej współpracownik zdradza, co dzieje się za kulisami

Nowy etap w karierze Igi Świątek po zwolnieniu Fissette'a

Iga Świątek jest na etapie finalizowania umowy z nowym trenerem. Wkrótce fani powinni poznać jego nazwisko. Z informacji przekazanych przez Macieja Ryszczuka wynika, że zawodniczka z Raszyna planuje sfinalizować wszelkie formalności już niebawem. Po niedawnym zakończeniu współpracy z Wimem Fissettem, Iga Świątek zamierza rozpocząć nowy rozdział w swojej sportowej karierze, przy czym pozostała część jej zespołu szkoleniowego nie ulegnie zmianie. Pytaniem otwartym pozostaje, czy nowa współpraca rozpocznie się jeszcze przed zbliżającymi się zawodami w Stuttgarcie.

O zakończeniu kooperacji z belgijskim szkoleniowcem Iga Świątek poinformowała oficjalnie w miniony poniedziałek. Wim Fissette dołączył do jej sztabu w październiku 2024 roku i to pod jego skrzydłami Polka sięgnęła po prestiżowe zwycięstwo na trawiastych kortach Wimbledonu. Ostatnie tygodnie przyniosły słabsze występy byłej rakiety numer jeden na świecie, co ostatecznie zaowocowało decyzją o zmianie trenera.

"Po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissettem podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy - w tym spełnienie jednego z moich największych sportowych marzeń"

W swoim oświadczeniu w mediach społecznościowych tenisistka zaznaczyła jednocześnie, że reszta sztabu pozostaje na swoich stanowiskach.

Maciej Ryszczuk o poszukiwaniach nowego szkoleniowca dla Igi Świątek

To oznacza, że nad kondycją fizyczną Świątek wciąż będzie czuwał Maciej Ryszczuk. Ceniony ekspert, który dba również o formę polskich lekkoatletów, w tym halowego mistrza świata Jakuba Szymańskiego, wziął udział w spotkaniu z mediami zorganizowanym w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. To właśnie tam wyjawił, że proces rekrutacji nowego szkoleniowca dla najlepszej polskiej tenisistki wchodzi w decydującą fazę.

- Iga chce mieć to już wszystko rozwiązane przed turniejem w Stuttgarcie - przekazał Maciej Ryszczuk. - Taki jest plan. Iga chciałaby jak najszybciej pracować z nowym trenerem, najlepiej już na najbliższym turnieju. Czy tak się stanie, jeszcze trudno powiedzieć. Zobaczymy, jak potoczą się najbliższe dni (...). Najpierw chwila odpoczynku, poukładanie wszystkiego, domknięcie jednych spraw i otwarcie nowych tematów. Kiedy wszystko się uporządkuje, w ciągu najbliższych dni zaczynamy treningi - dodał Ryszczuk, cytowany przez "Fakt".

Maciej Ryszczuk odniósł się również do kwestii podejmowania decyzji o zwolnieniu Wima Fissette'a. Zapytany o to, czy Iga Świątek dyskutowała o tym kroku z pozostałymi członkami ekipy, odpowiedział:

- To są jej decyzje. Natomiast w większości przypadków, kiedy już coś postanowi, konsultuje dalsze kroki z zespołem. Nigdy nie jest tak, że od A do Z wszystko planuje sama. Nawet jeśli ma gotowy plan, pyta o opinię, czy się z nim zgadzamy. Jeśli mamy inne zdanie, to po prostu dłużej dyskutujemy. Każdy jest włączony w ten proces, ale końcowa decyzja zawsze należy do niej - podkreślił Maciej Ryszczuk.

Daria Abramowicz, Maciej Ryszczuk i uwagi z boksu podczas meczów Igi Świątek

Porażka Igi Świątek z Magdą Linette podczas turnieju Miami Open wywołała lawinę komentarzy. Obserwatorzy zwracali uwagę na intensywną komunikację między zawodniczką a jej sztabem w trakcie meczu. Rad i wskazówek udzielali jej wówczas nie tylko Wim Fissette, ale też psycholog Daria Abramowicz oraz sam Maciej Ryszczuk.

- Łatwo jest wszystko komentować z daleka, nie znając szczegółów i nie będąc w środku. A Iga, zwłaszcza w ostatnim czasie, sama prosiła, żeby jej podpowiadać, sama nam mówiła, co chce usłyszeć z boksu. Zwłaszcza w trudnym momencie Iga potrzebuje więcej komentarzy z boksu i sama nas o to prosiła - zdradził Maciej Ryszczuk, cytowany przez sportowefakty.wp.pl

