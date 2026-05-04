Iga Świątek pnie się w górę pomimo wpadki w Madrycie. Zaskakujące zmiany w czołówce

Zmagania na hiszpańskiej mączce nie potoczyły się po myśli polskiej zawodniczki. Z powodu nagłych kłopotów zdrowotnych Iga Świątek zrezygnowała z rywalizacji w trzeciej rundzie z Amerykanką Ann Li. Taki obrót spraw kosztował ją stratę 325 oczek wywalczonych przed rokiem za dojście do półfinału, przez co jej obecne konto punktowe wynosi 6948.

Niezależnie od madryckiego potknięcia, raszynianka przeskoczyła z czwartej pozycji na najniższy stopień podium. Awans Igi Świątek wynika z faktu, że Coco Gauff straciła dorobek za swój ubiegłoroczny finał w Madrycie. Obecnie reprezentantka Polski ma nad Amerykanką równe 199 punktów przewagi.

Zeszłorocznego triumfu w stolicy Hiszpanii nie zdołała z kolei obronić Aryna Sabalenka. Obecny dorobek białoruskiej liderki to 10110 punktów, co dało Jelenie Rybakinie doskonałą okazję do odrobienia części dystansu. Reprezentantka Kazachstanu utrzymała pozycję wiceliderki z wynikiem 8555 punktów, chociaż zakończyła udział w zawodach na czwartej rundzie i zmarnowała szansę na jeszcze większe zbliżenie się do prowadzącej w zestawieniu.

Piątą lokatę w najnowszym zestawieniu bezpiecznie utrzymuje Jessica Pegula, a tuż za jej plecami znajduje się lecząca uraz Amanda Anisimova. Krok w górę zrobiły natomiast Mirra Andriejewa, Jasmine Paolini oraz Victoria Mboko. Pierwszą dziesiątkę rankingu zamyka Elina Switolina, która w notowaniu zaliczyła widoczny spadek. Ranking WTA: