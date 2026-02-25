Iga Świątek otrzymała wyjątkowy prezent. Reakcja tenisistki mówi wszystko

- Jak widzicie pieróg do mnie dotarł, więc bardzo wam dziękuję. Poza pierogiem chciałabym wam podziękować przede wszystkim za wspaniałe emocje i za to, że przez całe zimowe igrzyska miałam komu kibicować, bo zaprezentowaliście się naprawdę wspaniale - powiedziała Iga Świątek na opublikowanym na Instagramie materiale wideo. - Wiem, że igrzyska są wyjątkowym doświadczeniem i dla mnie najważniejszym eventem sportowym jaki istnieje, więc tym razem mogłam doświadczyć tego bardziej jako kibic i bardzo wam dziękuję. A ten pieróg na pewno przyniesie mi dużo pozytywnej energii i z nim mam wrażenie, że mogę więcej, więc naprawdę cieszę się, że wspólnie w sumie możemy też może nawet podpromować te dyscypliny zimowe, w których naprawdę nasz kraj jest bardzo dobry, a które też potrzebują dużo wsparcia, a więc mam nadzieję, że wasze kariery na kolejne sezony będą się pięły do góry i życzę wam przede wszystkim jazdy, bo wy wszyscy jeździcie, dlatego trzymajcie się i będę kibicowała na kolejnych zawodach - dodała Iga Świątek.