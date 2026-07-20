Hiszpania na szczycie. Triumf w finale mistrzostw świata

Znakomity czas hiszpańskiej piłki

Piłkarska reprezentacja Hiszpanii przeżywa najlepszy czas od lat 2008-2012, kiedy dwukrotnie była mistrzem Europy i raz mistrzem świata. W niedzielę zrobiła drugi z trzech kroków, aby powtórzyć to dokonanie, pokonując Argentynę 1:0 po dogrywce w finale mundialu rozegranego w USA, Kanadzie i Meksyku.

„La Roja” pozostała niepokonana w całym turnieju, odnosząc siedem zwycięstw w ośmiu meczach i tracąc zaledwie jedną bramkę. Największy pokaz siły dała w półfinale z Francją, wygrywając 2:0 i całkowicie neutralizując takie gwiazdy jak Kylian Mbappe czy Ousmane Dembele. W finałowym starciu z Argentyną również udowodniła swoją wyższość.

Kluczowi zawodnicy na wielkich turniejach

Pod wodzą selekcjonera Luisa de la Fuente Hiszpania triumfowała również podczas Euro 2024 w Niemczech. Wówczas kluczowymi zawodnikami byli Lamine Yamal, Nico Williams i Dani Olmo. Tym razem mniejszą rolę odegrał Yamal oraz Williams, ale Olmo wciąż dyktował warunki w środku pola. Zwycięskiego gola w finale zdobył Ferran Torres.

Sukcesy drużynowe znalazły odzwierciedlenie w nagrodach indywidualnych. W 2024 roku Złotą Piłkę otrzymał Rodri, a rok później drugi w plebiscycie był Yamal. Nagroda Kopy dla najlepszego młodego piłkarza również zdominowana jest przez Hiszpanów – od 2021 roku sięgali po nią Yamal (dwukrotnie), Pedri i Gavi.

Dominacja hiszpańskich trenerów

Hiszpania bryluje także pod względem myśli szkoleniowej. Trenerzy z tego kraju prowadzą czołowe europejskie drużyny. W sezonie 2026/27 w angielskiej Premier League będzie pracowało pięciu hiszpańskich szkoleniowców, z czego trzech w zespołach tzw. „wielkiej szóstki”: Mikel Arteta w Arsenalu, Andoni Iraola w Liverpoolu i Xabi Alonso w Chelsea.

W rodzimej lidze hiszpańscy trenerzy poprowadzą 12 z 20 drużyn. Jednakże czołowe kluby, takie jak Real Madryt, FC Barcelona i Atletico Madryt, zostały oddane w ręce odpowiednio Jose Mourinho, Hansiego Flicka i Diego Simeone. W innych krajach świetnie radzi sobie Luis Enrique w Paris Saint-Germain oraz Cesc Fabregas, który wprowadził Como do Ligi Mistrzów.

Sukcesy na każdym poziomie

Potęgę hiszpańskiego futbolu potwierdzają również wyniki w innych kategoriach. Kobieca reprezentacja Hiszpanii w przyszłym roku będzie bronić tytułu mistrzyń świata, a w poprzednim przegrała w finale mistrzostw Europy dopiero po rzutach karnych z Anglią. Hiszpanki triumfowały także w obu dotychczasowych edycjach Ligi Narodów (2024 i 2025).

W rozgrywkach młodzieżowych reprezentacje do lat 19 – zarówno mężczyzn, jak i kobiet – odniosły zwycięstwa w mistrzostwach Europy, pokonując w finałach drużyny z Niemiec. Złotą Piłkę w piłce kobiecej od 2021 roku zdobywają Hiszpanki, m.in. Alexia Putellas i Aitana Bonmati. Święto hiszpańskiej piłki trwa w najlepsze.