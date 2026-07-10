Gwiazdor Realu uwiódł dziewczynę kolegi z kadry. Skandal zniszczył ich przyjaźń

W 2012 roku Thibaut Courtois oraz Kevin De Bruyne byli bliskimi przyjaciółmi i kluczowymi zawodnikami belgijskiej kadry narodowej. Sytuacja uległa drastycznej zmianie, gdy Caroline Lijnen, ówczesna partnerka De Bruyne'a, pojechała do Madrytu, gdzie Courtois przebywał na wypożyczeniu w Atlético. Pod nieobecność Kevina, grającego wówczas w Niemczech, między Lijnen a bramkarzem nawiązał się płomienny romans.

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Cała prawda wyszła na jaw rok później i wywołała ogromne poruszenie w belgijskim środowisku piłkarskim. Atmosferę podgrzał sam Kevin De Bruyne, który szczegóły bolesnej zdrady opisał w swojej autobiografii. Caroline Lijnen nie ukrywała swoich czynów w wywiadach, tłumacząc, że jej romans z Courtoisem był swego rodzaju zemstą za wcześniejsze niewierności De Bruyne'a, w tym rzekomy incydent z jej bliską przyjaciółką.

- Tego wieczoru Thibaut zaoferował mi to, czego nie dostałam podczas trzyletniego związku z Kevinem. Z Thibaut mogłam porozmawiać o wszystkim, a nawet przygotował dla mnie pyszny posiłek. Kevin nigdy tego dla mnie nie zrobił - mówiła belgijskim mediom Caroline Linen.

Głośny konflikt w reprezentacji Belgii

Spór między filarami reprezentacji Belgii trwał przez długie lata. Napięcie było na tyle duże, że ówczesny selekcjoner Marc Wilmots miał rzekomo pytać Kevina De Bruyne'a o zgodę na powoływanie bramkarza do drużyny narodowej. Z biegiem czasu emocje nieco opadły, a w lutym 2025 roku Courtois wypowiadał się o koledze z uznaniem, jednak dawna zażyłość nigdy nie została odbudowana.

Nowe życie u boku izraelskiej modelki

Po latach burzliwych wydarzeń Thibaut Courtois znalazł szczęście w ramionach izraelskiej modelki Mishel Gerzig. Ich znajomość rozpoczęła się w 2021 roku od wymiany wiadomości na Instagramie, gdzie bramkarz skomentował zdjęcie z psem modelki. Para szybko się w sobie zakochała, zaręczając się na jachcie w 2022 roku i biorąc ślub w czerwcu rok później. W marcu 2024 roku powitali na świecie córkę, Ellie. Mishel regularnie dopinguje męża podczas spotkań Realu Madryt oraz meczów reprezentacji Belgii.