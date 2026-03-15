Górnik Zabrze pokonał Raków Częstochowa 3:1. Emocjonująca końcówka i niespodziewane wykluczenie

Górnik Zabrze dominował w pierwszej połowie

Spotkanie Ekstraklasy między Górnikiem Zabrze a Rakowem Częstochowa zakończyło się wynikiem 3:1 na korzyść gospodarzy. Pierwsza połowa wyraźnie należała do Górnika, który skutecznie wykorzystał swoje szanse na zdobycie bramki. Widzowie zgromadzeni na stadionie, w liczbie 23 171 fanów, byli świadkami otwarcia wyniku.

Pierwszego gola dla Górnika Zabrze strzelił Lukas Sadilek w 23. minucie, dając swojej drużynie prowadzenie. Chwilę przed przerwą, w 43. minucie, Lukas Ambros podwyższył wynik na 2:0, umacniając przewagę gospodarzy. Sędzią tego spotkania był Paweł Raczkowski z Warszawy, który czuwał nad przebiegiem gry.

Jak Raków próbował odrobić straty?

W drugiej połowie meczu Raków Częstochowa podjął próbę odrobienia strat i nawiązania walki o korzystniejszy rezultat. Zmiany wprowadzone przez trenera Rakowa miały na celu ożywienie ofensywy. Wysiłki gości przyniosły efekt w 79. minucie, kiedy to Michael Ameyaw zdobył bramkę, zmniejszając różnicę do jednego trafienia.

Napięcie rosło, ale to Górnik Zabrze zdołał zadać decydujący cios. W 88. minucie Lukas Sadilek ponownie wpisał się na listę strzelców, ustalając wynik meczu na 3:1. W doliczonym czasie gry, w 90+3 minucie, Lukas Podolski otrzymał czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie, co było jednym z ostatnich akordów tego dynamicznego spotkania.

Składy drużyn na mecz Ekstraklasy

W meczu Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa, gospodarze wystąpili w składzie: Marcel Łubik – Paweł Olkowski, Rafał Janicki, Josema (68. Paweł Bochniewicz), Erik Janza – Lukas Ambros, Patrik Hellebrand (91. Bastien Donio), Lukas Sadilek – Dimi Ikia (46. Ondrej Zmrzly), Sondre Liseth (89. Lukas Podolski), Maksym Chłań (89. Mathias Sauer). Trener zastosował kilka rotacji, które wpłynęły na dynamikę gry.

Raków Częstochowa zagrał w zestawieniu: Oliwier Zych – Zoran Arsenić, Bogdan Racovitan (72. Paweł Dawidowicz), Stratos Svarnas – Michael Ameyaw, Marko Bulat (46. Karol Struski), Oskar Repka, Adriano Amorim (46. Jean Carlos Silva) – Lamine Diaby-Fadiga, Leonardo Rocha (46. Jonatan Braut Brunes), Ivi Lopez (46. Patryk Makuch). Pięciokrotne zmiany w drugiej połowie miały odwrócić losy spotkania, jednak nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.