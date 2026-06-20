Gezet Stal Gorzów z kompletem punktów w Ekstralidze żużlowej. Pewne zwycięstwo nad Bayersystem GKM Grudziądz

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-20 0:15

Żużlowcy Gezet Stali Gorzów rozgromili na własnym torze Bayersystem GKM Grudziądz 54:36 w meczu Ekstraligi żużlowej. Ponieważ pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 45:45, Gorzowianie zgarnęli pełną pulę wraz z punktem bonusowym w tegorocznych rozgrywkach Ekstraligi żużlowej. Liderami gospodarzy byli Anders Thomsen i Jack Holder.

Żużlowiec w kasku i kombinezonie na motocyklu żużlowym, pochylający się na łuku toru, zrywa kurz. Dynamiczne ujęcie oddaje emocje i intensywność sportu, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Żużlowiec na motocyklu bierze ostry zakręt na piaszczystym torze, sypiąc ziemią spod kół.

Gezet Stal Gorzów dominuje na własnym torze

Przed meczem w Gorzowie tor wymagał odpowiedniego przygotowania i zdjęcia plandeki, która ochroniła nawierzchnię przed zapowiadaną burzą. Pierwszy wyścig przyniósł remis 3:3, a zwycięzcą okazał się Michael Jepsen Jensen, który pokonał Jacka Holdera i Pawła Przedpełskiego.

Początkowe biegi były wyrównane. W drugim starciu, po wykluczeniu Oskara Palucha z powodu upadku, GKM objął prowadzenie 8:4. Szybko jednak gospodarze odrobili straty, wygrywając czwarty wyścig 5:1 za sprawą Adama Bednara i Oskara Palucha, co dało remis 12:12 po pierwszej serii.

Jak przebiegała rywalizacja w drugiej fazie?

Druga część zawodów to rosnąca przewaga Stali. W piątym biegu Mathias Pollestad i Paweł Przedpełski wygrali 5:1 z parą Bastian Pedersen - Maksym Drabik, przy czym ten drugi zanotował defekt. Na półmetku zawodów Gorzowianie prowadzili 22:20.

Kluczowe okazały się wyścigi ósmy i dziewiąty, wygrane przez Stal podwójnie. Najpierw Anders Thomsen i Adam Bednar pokonali Drabika i Kevina Małkiewicza, a następnie Jack Holder z Paluchem zostawili w tyle Jepsena Jensena oraz Maxa Fricke'a. Mimo prób odrabiania strat przez gości (wygrana 5:1 w dziesiątym biegu), miejscowi utrzymali bezpieczną przewagę do samego końca spotkania. Dwa ostatnie wyścigi nominowane zakończyły się podwójnymi zwycięstwami Stali, ustalając wynik na 54:36.