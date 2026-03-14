Formuła 1. George Russell triumfuje w sprincie w Szanghaju, ale czy to gwarantuje mu sukces w Grand Prix?

Russell umacnia prowadzenie w klasyfikacji F1

George Russell, lider klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły 1, zwyciężył w sprincie na torze w Szanghaju. Na 100-kilometrowej trasie Shanghai International Circuit, składającej się z 19 okrążeń, Brytyjczyk wyprzedził Monakijczyka Charlesa Leclerca z Ferrari oraz Brytyjczyka Lewisa Hamiltona, zdobywając osiem punktów. Tor w Szanghaju gościł Formułę 1 po raz dziewiętnasty, co podkreśla jego długą historię w kalendarzu.

Początek sezonu należy do 28-letniego kierowcy z King’s Lynn, który wygrał już pierwszy wyścig w Melbourne. Russell był również najlepszy w kwalifikacjach do sprintu w Szanghaju, co świadczy o jego znakomitej formie. W klasyfikacji generalnej mistrzostw świata ma obecnie 33 punkty i wyprzedza partnera z ekipy Mercedesa, Włocha Kimiego Antonellego, oraz Charlesa Leclerca, którzy mają po 22 punkty.

"Dobra robota, choć trochę nierówna jazda na starcie. Lewis spisał się dobrze wtedy" – przekazał Russell przez radio tuż po przekroczeniu linii mety, czym nawiązał do początku rywalizacji, gdy stracił prowadzenie na rzecz bardziej doświadczonego rodaka.

Kto zawiódł w sprincie Formuły 1 w Szanghaju?

Podczas gdy George Russell świętował zwycięstwo, inni kierowcy zmagali się z trudnościami. Piąte miejsce w sobotnim sprincie zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. Znacznie gorzej wypadł czterokrotny mistrz świata, Max Verstappen z Red Bulla, który zakończył zmagania na dziewiątym miejscu, czyli pierwszym, które nie przynosi punktów.

Słaby wynik Verstappena był dużym zaskoczeniem dla fanów i komentatorów. Holender nie krył swojego rozczarowania po wyścigu. Kierowców czekają jeszcze kwalifikacje do niedzielnego Grand Prix, które rozpoczną się o godzinie 8 czasu polskiego. Niedzielny wyścig Formuły 1 może przynieść wiele emocji i przetasowań w klasyfikacji.

"Wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak" - skomentował Holender.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.